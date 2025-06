Mercato OM : « Il peut faire exploser le Vélodrome mais peut aussi te foutre le feu à la commanderie ! »

Alors que la rumeur autour de Noa Lang s’épaissit malgré des complications qui pourraient intervenir dans le dossier, les spéculations autour du caractère fort du joueur commencent déjà à fleurir. Un caractère haut en couleur qui pourrait coller à l’énergie de Marseille selon le consultant pour RMC Nicolas Vilas Boas.

La rumeur Noa Lang est une des dernières à avoir vues le jour sur la Canebière ces derniers jours, tandis que le mercato se poursuit. Auteur d’une saison extraordinaire avec le PSV, il aura inscrit 14 buts et 12 passes décisives, de quoi se faire remarquer aux yeux du monde entier. Suivi par l’OM malgré une concurrence féroce, le consultant pour RMC Sport Nicolas Vilas Boas s’est exprimé sur le caractère haut en couleur du joueur.

« Pour moi c’est le genre de joueur qui peut t’enflammer le Vélodrome, mais te foutre le feu à la commanderie. Il a un passé disciplinaire complètement ouf. Quel joueur ! Je suis complètement fan de ce type de joueur car pour moi il a réellement un tempérament OM. Et avec De Zerbi ça peut soit très bien fonctionner, soit ils peuvent s’embrouiller de ouf. Et tout à l’heure on parlait de la piste Abline, mais alors Noa Lang selon moi c’est le genre de joueur qui peut te faire passer un step. Même si ce n’est évidemment pas le même prix. »

Un joueur qui peut changer le cours du match ?

🗣️ @nicolas_vilas sur la rumeur Noa Lang à l’OM : “Lui peut enflammer le Vélodrome mais peut aussi mettre le feu à la Commanderie.” #RMCLive pic.twitter.com/IZ5xG5Hh1v — After Foot RMC (@AfterRMC) June 6, 2025

Une analyse partagée par Elton Mokolo, journaliste et consultant pour RMC et Winamax, pour qui ce genre de profil peut te faire gagner des matchs. « On parle de joueurs de caractère. C’est pas à la portée de tout le monde de jouer à l’OM, il y a une certaine pression. Et moi j’ai vu tout au long de la saison, lorsqu’il y avait des périodes de moins bien. Dans ces moments-là la force de l’OM c’est que tu pouvais t’en remettre à des joueurs de caractère. »

« Tu as des joueurs comme Rabiot, Holjberg et Greenwood sur la fin, qui pouvaient se rebeller et changer le cours d’un match. Et je pense que Noa Lang s’inscrit dans cette idée-là. Ok un joueur peut être caractériel, mais ce sont ces types-là qui dans les moments durs peuvent faire la différence ». Une chose est sûre en tout cas, si Noa Lang venait à débarquer sur la Canebière, il ne devrait laisser personne insensible !