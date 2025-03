Mercato OM : Il raconte les coulisses de son départ (sans avoir pu parler au coach De Zerbi) !

Alors qu’il s’épanouit sous les couleurs de l’OGC Nice, Jonathan Clauss est revenu sur son départ de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival. L’ancien latéral droit phocéen a exprimé sa frustration dans le podcast Kampo, déplorant notamment l’absence d’échanges avec Roberto De Zerbi, nommé entraîneur cet été

Malgré une première saison prometteuse à Marseille en 2022, Jonathan Clauss a été poussé vers la sortie deux ans plus tard, sans avoir eu l’opportunité d’échanger avec le technicien italien. « La direction avait clairement dit que moi, c’était fini. Je le prends mal parce que je suis un compétiteur et que j’avais envie de faire mieux que ce que j’ai fait à Marseille, même si je ne pense pas avoir mal fait. J’ai du mal à me séparer de cette frustration de ne pas avoir autant réussi que ce que je pensais mais je pense avoir fait du mieux que je pouvais dans la situation dans laquelle j’étais », a-t-il expliqué.

Le latéral droit regrette particulièrement de ne pas avoir pu discuter avec Roberto De Zerbi, espérant que ce dernier puisse lui donner une chance de rester. « La dernière attache que j’avais, c’était le fait qu’il arrive et que peut-être que lui avait envie que je reste. Au final, j’ai eu aucun contact avec lui donc je me suis dit ‘bon, là, c’est clair’. Je ne sais pas si c’est lui qui ne voulait pas ou si c’est la direction… J’attendais au moins ça et je ne l’ai pas eu. »

De son côté, Roberto De Zerbi avait justifié son choix en assurant que certains cadres de l’effectif, dont Jonathan Clauss, devaient partir pour permettre un « changement radical » de l’équipe. Dans un entretien accordé à L’Equipe en mars, l’international français avait également confié avoir traversé une période difficile. « Ma vie n’avait quasiment plus de saveur. C’était foot, dormir, foot, dormir. Je ne pouvais plus mettre un pied dehors. Il y avait des rumeurs. Les gens se cantonnaient à l’image médiatique que j’avais et qui était fausse, alors que je ne faisais rien de tout ça », avait-il expliqué, rappelant les critiques publiques de Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui avaient pointé du doigt son comportement « un petit peu limite ».

Sous les ordres de Franck Haise à Nice, Jonathan Clauss a retrouvé de la confiance et a déjà inscrit trois buts cette saison. Les Aiglons, quatrièmes de Ligue 1, comptent le même nombre de points que Monaco, troisième, qu’ils affronteront samedi (21h05) pour la reprise du championnat après la trêve internationale.