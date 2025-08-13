Mercato OM : “Il y a une forte volonté de Marseille… et le joueur est ultra chaud pour venir !”

Bien que les négociations entre l’OM et le Club Bruges pour Joel Ordóñez soient toujours en cours, le défenseur équatorien reste une cible prioritaire pour le club phocéen. Selon Sébastien Denis, malgré la forte volonté du joueur et du club, des contraintes financières et une gestion délicate du recrutement obligent l’OM à avancer prudemment pour concrétiser ce transfert.

Sébastien Denis clarifie la situation :« Ce qui est sûr avec Ordóñez, c’est que les discussions sont toujours là entre les clubs… le contact n’est pas rompu, bien au contraire. Mais forcément… Ordóñez est un coût important. Il faut que Marseille continue de dégraisser en parallèle pour pouvoir dégager des liquidités. » Il souligne ainsi que le dossier n’est pas bloqué, mais qu’il est subordonné aux ajustements financiers du club.

Le joueur très engagé, l’OM aussi

Denis insiste sur l’envie du défenseur :« Il y a une forte volonté de Marseille… et le joueur est ultra chaud pour venir, il en a fait une priorité. »

L’enthousiasme d’Ordóñez pour le projet marseillais est donc réel, tout comme la détermination du club à le recruter, mais la concrétisation de l’opération dépendra de nombreux autres facteurs.

Un accord encore incertain

Sébastien Denis plaide pour un équilibre :« Est-ce qu’il va venir, et est-ce que tout le monde y trouvera son compte, c’est difficile à dire aujourd’hui. Pour qu’un transfert aboutisse, il faut que tout le monde soit d’accord… et ce n’est pas le cas aujourd’hui. »

Le contexte financier, les exigences de Bruges, et les ambitions de l’OM compliquent pour l’instant l’issue de ce dossier.

