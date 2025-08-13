Mercato concurrent OM : Un nouveau gardien débarque au LOSC pour remplacer Chevalier

Mercato – OM : Lille a pensé à Jeffrey de Lange, mais mise sur Berke Özer pour remplacer Chevalier

Un temps sur les tablettes du LOSC, Jeffrey de Lange, le gardien numéro deux de l’Olympique de Marseille, ne rejoindra finalement pas le Nord. Les dirigeants lillois ont préféré miser sur un autre profil : Berke Özer, portier turc de 25 ans, en passe de s’engager avec Lille pour remplacer Lucas Chevalier, tout juste transféré au Paris Saint-Germain.

Selon les informations de Foot Mercato, Berke Özer est attendu dans les toutes prochaines heures au domaine de Luchin pour passer sa visite médicale et finaliser son arrivée. Le LOSC devrait débourser 5 millions d’euros (4,5 M€ + 0,5 M€ de bonus) pour s’attacher les services du gardien d’Eyüpspor. Il devrait débarquer à Lille ce mercredi après-midi en jet privé.

Après le départ retentissant de Lucas Chevalier au PSG pour 40 millions d’euros (bonus inclus jusqu’à 55 M€), Lille tourne une page importante. L’international français a signé jusqu’en 2030 et porte désormais le numéro 30 dans la capitale.

Un profil déjà solide à seulement 25 ans

Formé à Altınordu, Berke Özer possède un parcours atypique : passé par le Portugal (Portimonense) et la Belgique (Westerlo), il a disputé 157 rencontres professionnelles, préservant sa cage inviolée à 43 reprises. Malgré une dernière prestation difficile (défaite 4-1 contre Konyaspor), Özer reste un gardien au potentiel reconnu, sous contrat en Turquie jusqu’en 2027.

À 25 ans, il s’apprête à relever le défi de la Ligue 1 avec la ferme intention de s’imposer dans les buts du LOSC et de combler le vide laissé par Chevalier.

Le profil de Jeffrey de Lange (27 ans) avait pourtant été brièvement étudié par Lille. Gardien remplaçant à l’OM, l’ancien portier de Twente n’a pas été retenu, faute de garanties suffisantes pour un rôle de titulaire immédiat. Il reste pour l’instant à Marseille, où il continue d’occuper une place de doublure, derrière le numéro un indiscutable.

