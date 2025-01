Mercato OM : informations contradictoires concernant Belahyane !

Annoncé dans le viseur de l’OM, le milieu de terrain Reda Belahyane a d’autres prétendants. À l’approche de la clôture du mercato hivernal, Chelsea aurait été lié à l’international marocain, mais selon Fabrizio Romano, ces rumeurs sont infondées.

Alors que le départ de son milieu défensif, Cesare Casadei, vers le Torino semble se concrétiser, les Blues seraient en quête d’un remplaçant. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio de Sky Italia, Chelsea aurait intensifié ses efforts pour recruter Reda Belahyane, le jeune milieu marocain de 20 ans, notamment après sa première sélection en octobre dernier pour la CAN 2025 contre la Centrafrique. Toutefois, ces informations ont rapidement été démenties par Fabrizio Romano, spécialiste du mercato.

Fabrizio Romano a affirmé que Chelsea n’était actuellement en pourparlers ni avec Belahyane ni avec son club, l’Hellas Vérone. Selon lui, l’international marocain ne serait en aucune façon proche de rejoindre les Blues cet hiver. « Aucune discussion n’a eu lieu entre Chelsea et Belahyane », a insisté Romano, précisant que le club anglais n’avait aucune intention de finaliser un transfert pour ce joueur en janvier.

🔵❌ Chelsea are not working on Reda Belahyane deal at this stage of the window despite reports.

Verona midfielder not close or in talks to join Chelsea as the club has different targets. pic.twitter.com/0L8DSgpU7d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025