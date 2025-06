Mercato OM : Informations contradictoires… Riolo veut croire Marseille dans ce dossier prioritaire !

Alors que l’OM fait tout pour prolonger le milieu de terrain Adrien Rabiot, le joueur français pourrait partir cet été si sa clause de 10 millions d’euros était activée. Dans l’émission l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur l’intérêt potentiel de l’AC Milan, depuis la nomination du nouvel entraîneur Max Allegri.

Tandis que la saga autour de Adrien Rabiot continue de fleurir au sujet d’un éventuel départ de l’OM cet été, le club devrait tout faire pour le prolonger. Et alors qu’un intérêt pour l’AC Milan pourrait émerger depuis la nomination au poste d’entraîneur de Max Allegri, proche de Rabiot, aucune offre concrète n’existe pour le moment. Dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo s’est exprimé sur ce cas-là en faisant plusieurs révélations.

« Rabiot n’a pas encore prolongé mais à Marseille on répète qu’on est confiant, qu’il n’y a aucun problème et qu’il va rester. J’ai déjà parlé du cas Rabiot pendant la journée et j’ai fait l’expérience d’un cas pratique pour ce genre de situation, où tu crois ou pas ce que te disent les gens. De quelle façon tu dois croire ce qu’on te dit ou pas ? En matière de transfert, c’est pire. Avec les agents qui essayent de te mener en bateau ou de te raconter des fausses informations. »

Rabiot ? Des informations contradictoires pour Riolo !

🔵⚪Qu’en est-il du cas Rabiot ? Va-t-il prolonger ? 🎙️ @DanielRiolo a du mal à lire dans le jeu des négociations, différentes sources se contredisent : “Moi j’ai envie de croire l’OM.” pic.twitter.com/IXv25QrxlC — After Foot RMC (@AfterRMC) June 11, 2025

« Et alors sur Rabiot, la première chose qu’il m’arrive, c’est que je sais qu’il a une très bonne relation avec Max Allegri, devenu entraîneur de Milan. Et la première « info » qui arrive c’est que Rabiot téléphone très souvent à Max Allegri car il veut revenir à Milan. Sauf que le club a des vues sur un autre milieu de terrain, et on me fait comprendre par les entourages que Rabiot a très envie de travailler de nouveau avec Allegri. Maintenant je passe du côté de l’OM, et on me dit que c’est Allegri qui harcèle Rabiot et qui l’appelle souvent, et qu’il veut absolument le récupérer, car ils s’aiment bien et qu’ils s’entendent bien. »

« Le harcèlement, il est dans le sens de Milan vers Rabiot. Donc dans ce cas-là, tu crois qui ? Personnellement j’ai envie de croire l’OM car on ne m’a jamais menti là-bas. Concernant l’absence de coupe d’Europe au Milan, il faut faire attention avec ce genre d’arguments. Ça peut faire la différence mais pas tout le temps. En-tout-cas, j’ai conclu ma journée en me disant qu’on ne m’avait jamais menti à Marseille donc je vais plutôt croire le côté OM et que donc Rabiot va rester. Et il paraît même que Milan a des vues sur un autre milieu de terrain. » Un feuilleton qui devrait animer tout l’été côté marseillais.