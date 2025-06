Mercato OM : Un danger se profile dans le dossier Bennacer!

Ismaël Bennacer, de retour à l’AC Milan après un prêt de six mois à l’Olympique de Marseille, pourrait bien faire face à un nouvel été mouvementé. Selon une information relayée par le journaliste Guillaume Pacini et issue du quotidien italien La Nazione, le milieu de terrain algérien est actuellement au cœur de discussions pour un nouveau prêt du côté de Marseille. Toutefois, la Fiorentina est également entrée dans la course.

Prêté en janvier 2025 par le Milan AC à l’OM, Bennacer a connu une demi-saison contrastée sous le maillot olympien. Freiné par des pépins physiques en début d’année, le joueur n’a pas réussi à démontrer toute ses qualités lors de cette demi-saison. Malgré cela, le club olympien ne devrait pas lever l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros. Une somme jugée trop élevée par la direction marseillaise au regard du budget et des priorités estivales.

Mercato : Aguerd ou Medina ? Acherchour révèle la priorité de l’OM ! – https://t.co/GR0OUL5Ona — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 12, 2025



Cependant, le staff technique et l’entraîneur Roberto De Zerbi apprécient le profil du joueur formé à Arsenal, et souhaitent le conserver dans l’effectif. L’OM aurait donc transmis à Milan le souhait d’un nouveau prêt pour la saison 2025-2026. « Marseille veut garder Bennacer mais ne veut pas investir 12 millions. Un second prêt est à l’étude », précise le journaliste Guillaume Pacini.

A lire aussi : C’est fait pour la 1ère recrue ! De Zerbi veut un autre international anglais , l’imbroglio Lopes… Les 3 infos mercato OM du jour !

La Fiorentina vise Bennacer !

La Nazione : La #Fiorentina s’intéresse à Ismael Bennacer, alors que l’OM ne devrait pas lever son option d’achat de 12M. Le club olympien souhaiterait un nouveau prêt pour le conserver 🗞️ pic.twitter.com/TY7BVJO1Sc — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) June 12, 2025

Mais le dossier se complique : la Fiorentina s’est positionnée pour accueillir Ismaël Bennacer dès cet été. Le club toscan, qui souhaite renforcer son entrejeu, a coché le nom de l’international algérien, déjà rompu à la Serie A. Le Milan AC, de son côté, n’aurait pas encore tranché quant à l’avenir du joueur, sous contrat jusqu’en 2027.

L’été s’annonce donc indécis pour Bennacer, entre un retour possible au Vélodrome, où il pourrait bénéficier d’un vrai projet de continuité, et une nouvelle aventure en Italie, dans un championnat qu’il connaît bien. L’OM devra rapidement clarifier sa position pour éviter de se faire doubler par la Fiorentina, plus proactive dans ce dossier.