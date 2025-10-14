Mercato OM : Inquiétude, report… Il raconte les coulisses de son arrivée !

Arrivé dans les toutes dernières heures du mercato estival, Emerson Palmieri est revenu sur les dessous d’un transfert aussi tardif que décisif pour l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à Calciomercato, le latéral gauche international italien a livré un récit sincère de ces semaines d’attente et de tension avant de rejoindre le groupe dirigé par Roberto De Zerbi.

Un accord trouvé tôt, mais un transfert à suspense

Si son arrivée sur la Canebière a semblé se jouer dans le money time du marché des transferts, Emerson révèle que tout aurait pu être bouclé bien plus tôt. « Deux semaines avant la clôture, j’avais déjà donné mon accord à De Zerbi, il ne manquait plus que celui des clubs », a-t-il expliqué. L’ancien joueur de West Ham, qui connaissait déjà bien la Premier League, n’a pas caché son inquiétude face à la lenteur des négociations : « J’étais un peu inquiet qu’ils n’y parviennent pas, mais le coach et Benatia me voulaient tellement qu’ils ont attendu jusqu’à la fin », confie-t-il.

Emerson Palmieri si racconta a CM: “#DeZerbi è speciale, Sabatini mi ha cambiato la vita. Voglio tornare in #Nazionale” https://t.co/PIeSqAgbXK pic.twitter.com/hgmdUEbltE — calciomercato.com (@cmdotcom) October 13, 2025



Ces propos confirment le rôle déterminant joué par Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia dans le recrutement du défenseur. Leur insistance a fini par payer, puisque l’accord entre les clubs est finalement intervenu dans les toutes dernières heures du marché, permettant à l’OM de renforcer son couloir gauche.

Cinquante jours d’attente et d’entraînement solitaire

Avant de rejoindre officiellement Marseille, Emerson Palmieri a vécu une période particulièrement délicate. « J’ai passé cinquante jours à m’entraîner seul avant que l’accord ne soit conclu », a-t-il révélé. Un isolement qui n’a pas entamé sa détermination : le latéral s’est montré patient et professionnel, prêt à saisir l’opportunité d’évoluer sous les ordres d’un entraîneur qu’il estime.

Aujourd’hui pleinement intégré au collectif marseillais, Emerson Palmieri s’impose comme une recrue majeure dans le dispositif de De Zerbi, apportant expérience, rigueur défensive et qualité technique. Son arrivée tardive, mais mûrement préparée, témoigne une nouvelle fois de la volonté de l’OM de bâtir un effectif compétitif autour d’un projet cohérent et ambitieux.