Mercato : Tenté par l’OM en 2024, au PSG en 2026 ?

Un temps ciblé par l’OM lors du mercato estival 2024, Manu Koné continue d’impressionner en Serie A. Arrivé à l’AS Rome il y a un peu plus d’un an, le milieu de terrain français de 24 ans s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif romain. Recruté pour environ 18 millions d’euros après trois saisons solides au Borussia Mönchengladbach, Koné a confirmé tout le potentiel entrevu en Bundesliga.

Son volume de jeu, sa capacité à casser les lignes et sa régularité font désormais de lui une référence dans le championnat italien. En parallèle, il commence à s’imposer dans le groupe équipe de France, où ses prestations récentes attirent l’attention du sélectionneur. Une progression que peu auraient anticipée il y a un an, lorsque l’OM avait tenté de le recruter.

À l’époque, le club marseillais avait pourtant bien avancé sur le dossier, avant d’être devancé par l’AS Rome, plus réactive et surtout plus armée financièrement. Le directeur sportif Mehdi Benatia l’avait d’ailleurs reconnu dans un entretien à L’Équipe : « Les paramètres économiques étaient trop élevés pour nous et l’AS Rome a été fort. Manu est vraiment un très beau joueur. »

A lire aussi : OM : Les belles images de De Zerbi au centre RLD !

Le PSG prêt à relancer le dossier Manu Koné en 2026

Selon les informations du Corriere dello Sport, l’avenir de Manu Koné pourrait bientôt s’écrire à nouveau en Ligue 1. Le PSG suivrait de près la progression du joueur et envisagerait une offre avoisinant 60 millions d’euros pour le faire venir dès cet hiver ou à l’été 2026.

Cette potentielle offensive du club parisien souligne à quel point la cote de Koné a grimpé en un an. Entre regrets marseillais et ambitions parisiennes, Manu Koné s’impose aujourd’hui comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération, symbole d’une trajectoire parfaitement maîtrisée entre patience, talent et ambition.