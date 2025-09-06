Mercato OM : “je n’avais jamais vu ça ! “

MERCATO OM : Emerson Palmieri impressionné par le Vélodrome : « Je n’avais jamais vu ça »

Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Emerson Palmieri a livré ses premières impressions devant les supporters marseillais. Invité sur Twitch pour répondre aux questions des fans, l’international italien de 31 ans n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de défendre les couleurs olympiennes.

« L’OM est un très grand club. En France, en Europe et dans le monde. Depuis que je regarde le football, je me souviens avoir vu des matchs de l’OM. Je me souviens de Didier Drogba par exemple. Porter ce maillot ici est très important pour moi », a déclaré l’ancien joueur de West Ham, qui découvre la ferveur phocéenne après avoir évolué en Angleterre, en Italie et au Portugal.

Mais ce qui a particulièrement marqué Emerson Palmieri, c’est l’atmosphère unique du stade Vélodrome. « J’ai joué dans beaucoup de stades. Je peux vous dire que je n’avais jamais vu un match où le stade faisait un vacarme incroyable 40 minutes avant le coup d’envoi, comme au Vélodrome. La pression est énorme. Je suis heureux d’être du bon côté et de pouvoir défendre ce maillot et ces supporters incroyables », a-t-il insisté.

Déjà conquis par l’accueil du public marseillais, Emerson Palmieri compte bien s’imposer rapidement dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Son expérience internationale et sa polyvalence sur le couloir gauche pourraient être des atouts majeurs pour une saison qui s’annonce intense, entre Ligue 1 et Ligue des champions.

