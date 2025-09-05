Des Marseillais à Madrid, McCourt tacle la LFP et c’est officiel pour Bennacer… Les 3 infos OM du 5 septembre 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 05 septembre dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato du club marseillais.

3800 à 4000 supporters marseillais à Madrid

L’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver les nuits magiques de la Ligue des champions après trois ans d’absence. Et pour leur grand retour, les Phocéens débuteront directement par un choc monumental face au Real Madrid au Santiago Bernabeu, le 16 septembre prochain.

Selon le journaliste d’Ici Marseille, Bruno Blanzat, près de 4000 supporters marseillais sont attendus dans l’enceinte madrilène pour pousser leur équipe dans cette affiche de gala. Une mobilisation massive, rendue possible grâce aux places attribuées par l’UEFA mais aussi par les nombreux fans prêts à s’organiser par leurs propres moyens pour garnir les tribunes du Bernabeu.

Objectif : sortir du groupe !

Le défi s’annonce difficile mais jouable pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont hérité d’un groupe particulièrement relevé. Outre le Real Madrid, multiple champion d’Europe, l’OM devra en effet se mesurer à Liverpool, l’Ajax Amsterdam, l’Atalanta Bergame, Newcastle United, le Sporting Portugal, l’Union Saint-Gilloise et le Club Bruges.

Le calendrier de l’OM en phase de ligue

16 septembre : Real Madrid (ESP) – Marseille

30 septembre : Marseille – Ajax (HOL)

22 octobre : Sporting (POR) – Marseille

5 novembre : Marseille – Atalanta (ITA)

25 novembre : Marseille – Newcastle (ANG)

9 décembre : Union Saint-Gilloise (BEL) – Marseille

21 janvier : Marseille – Liverpool (ANG)

28 janvier : Club Bruges (BEL) – Marseille

Tous les matchs se joueront à 21h, une exposition maximale pour les Phocéens qui rêvent d’écrire une nouvelle page de leur histoire européenne.

Entre ce choc d’ouverture au Bernabeu et le Classique face au PSG cinq jours plus tard, le mois de septembre s’annonce déjà décisif pour l’OM. Mais une chose est sûre : les supporters marseillais seront au rendez-vous pour donner de la voix et accompagner leurs joueurs dans ce marathon continental.

McCourt charge la Ligue et sa gestion financière

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Franck McCourt, a une nouvelle fois pris la parole pour exprimer son inquiétude concernant l’état actuel du football français. Dans un entretien accordé au Figaro et relayé par La Provence, l’Américain de 72 ans n’a pas mâché ses mots sur la gestion de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

« La LFP ne représente plus les clubs, et les résultats en attestent globalement : c’est un échec », a lancé McCourt, très critique envers l’instance. Selon lui, la LFP est aujourd’hui dirigée « de manière totalement irrationnelle sur le plan financier », avec une gouvernance qu’il juge « opaque et inefficace ».

L’homme d’affaires américain appelle à une réforme profonde : « Ça suffit. Il est temps de réparer ce qui ne fonctionne plus. C’est donc le moment de prendre l’initiative. »

Le constat de McCourt s’appuie notamment sur la situation économique alarmante du football hexagonal. « Le foot français a perdu 1,3 milliard d’euros l’année dernière. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ? » a-t-il insisté.

Une Ligue 1 en retard sur ses concurrentes européennes

Le patron de l’OM déplore également le manque de vision et de stabilité : « Aujourd’hui, tout est géré dans l’urgence et fait à la dernière minute », regrette-t-il. Pour lui, cette absence de stratégie à long terme empêche la Ligue 1 d’attirer et de conserver les meilleurs talents.

Il rappelle aussi que la direction actuelle de la LFP avait promis de placer le football français au deuxième rang européen, derrière la Premier League. Mais la réalité est bien différente : « La Ligue 1 est plus en retard que jamais, et l’écart avec les grandes ligues continue de se creuser », a constaté McCourt.

Avec cette sortie médiatique, le propriétaire de l’OM tente de secouer les instances dirigeantes et d’alerter sur l’urgence d’une réforme en profondeur. Son message est clair : pour espérer rivaliser avec les autres grands championnats, la LFP doit se transformer et retrouver une gouvernance forte et crédible.

Bennacer file à Zagreb !

Après un passage discret à l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer vient de trouver un nouveau point de chute. L’international algérien est officiellement prêté au Dinamo Zagreb, une opération confirmée ce vendredi par le club croate.

Un passage mitigé à Marseille

Arrivé sur la Canebière lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, Bennacer n’a pas réussi à convaincre les dirigeants marseillais. Malgré quelques titularisations, le milieu de terrain n’a pas pesé suffisamment dans l’entrejeu pour que l’OM décide de lever son option d’achat auprès de l’AC Milan. Ce retour manqué a scellé son avenir en Italie, où les Rossoneri ne comptaient plus vraiment sur lui.

Le club lombard cherchait donc une porte de sortie dans un marché estival encore ouvert dans certains championnats. L’opportunité est venue de Croatie, avec un Dinamo Zagreb désireux de renforcer son milieu avant une saison européenne importante.

Le Dinamo Zagreb officialise l’arrivée de Bennacer

Le Dinamo Zagreb a confirmé l’arrivée de Bennacer sous forme de prêt avec option d’achat. Une opération qui pourrait permettre au joueur de relancer sa carrière après des mois compliqués. Le club croate disputera cette saison la Ligue Europa, où il croisera notamment le LOSC le 27 novembre prochain.

S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo! Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede… pic.twitter.com/FaIGa55n5y — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 4, 2025



Pour Bennacer, ce nouveau défi représente une chance de retrouver du temps de jeu et de la confiance, loin de la pression de la Serie A et de la Ligue 1. Pour l’OM, cette sortie marque la fin d’un épisode qui n’aura pas vraiment laissé de traces sportives. À Zagreb, l’Algérien aura l’occasion de démontrer qu’il peut encore évoluer au haut niveau et convaincre son nouveau club de lever son option d’achat. Un pari qui pourrait relancer une carrière freinée ces derniers mois.