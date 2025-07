Mercato OM : “Je valide totalement. C’est une plus-value”

Angel Gomes rejoint l’OM cet été, et le consultant Damien Perquis s’est exprimé à son sujet lors de l’émission L’After Foot. Entre qualités indéniables et inquiétudes liées aux blessures, il livre son analyse complète sur ce nouveau pari marseillais.

Le transfert d’Angel Gomes à l’Olympique de Marseille a suscité de nombreux commentaires. Hier soir, lors de l’émission L’After Foot, le consultant Damien Perquis s’est exprimé sur cette nouvelle recrue marseillaise.

Pour lui, les qualités techniques et le potentiel du milieu offensif ne font aucun doute. « Le seul point négatif que je peux soulever, ce sont ses blessures », a-t-il indiqué. « Si on se focalise sur les qualités intrinsèques du joueur, je valide totalement. C’est une plus-value pour le milieu de terrain. Le peu que j’en ai vu notamment à Lille, j’ai beaucoup aimé. »

Damien Perquis : « Une vraie plus-value, mais attention aux blessures »

Toutefois, Damien Perquis souligne aussi les défis auxquels Angel Gomes devra faire face à Marseille. « Après, il va falloir voir s’il va répondre présent dans le Vélodrome, avec cette atmosphère, avec la pression des supporters. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. »

Malgré ces incertitudes, le consultant reste optimiste : « Mais si on se concentre juste sur le footballeur et ses qualités intrinsèques, je suis pour et je valide totalement. »

L’arrivée d’Angel Gomes à l’OM s’annonce donc comme un pari sportif prometteur, sous réserve que sa condition physique lui permette d’exprimer pleinement son talent sous le maillot phocéen.

