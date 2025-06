Mercato OM : Poste, qualités… l’avis de l’ancien coach d’Angel Gomes !

Marseille a officialisé hier sa nouvelle recrue Angel Gomes, arrivé libre en provenance de Lille. Son ancien entraîneur Jocelyn Gourvennec s’est exprimé sur cette opération, détaillant un peu plus les qualités du joueur qu’il juge totalement adapté à la vision de De Zerbi.

Alors que l’OM a finalisé sa première recrue officielle durant ce mercato, les premières réactions ne se sont pas fait attendre. Content d’avoir signé un jeune joueur de son calibre gratuitement, le club marque un premier grand coup sur le marché des transferts, tandis que d’autres transferts sont en cours. La venue du joueur anglais a en tout cas été grandement saluée par Jocelyn Gouvernnec, ancien entraîneur du LOSC ayant lancé Angel Gomes dans le grand bain, lors d’un entretien pour La Provence.

« Dès qu’il touchait le ballon, il éclairait le jeu. Très intelligent, il se positionnait bien, avait une super vista, une super qualité de passe. Il est très mature, a ce côté insouciant des Anglo-Saxons. Il est tranquille, calme, sait ce qu’il veut. Au bout de quatre jours, j’ai dit au président qu’il ne fallait pas le prêter de nouveau parce que je voulais le voir avec nous, tellement il m’avait impressionné sur les premiers entraînements. Marseille aime ce genre de joueur, technique, intelligent, créatif. Pour moi, c’est un très bon recrutement. »

« C’est un vrai joueur créatif »

« On lui dit une chose, il comprend tout de suite. Dans l’organisation et le système de De Zerbi, il va tout intégrer très vite parce qu’il a un QI football très, très, très élevé. Je l’ai utilisé comme meneur de jeu, qui défendait sur le côté et rentrait à l’intérieur quand on avait le ballon. Comme il est très intelligent, il peut s’adapter à tous les postes. Fonseca l’a fait jouer un peu plus bas, avec Benjamin André. Il s’en est très bien sorti. Mais pour moi, c’est un meneur de jeu, un vrai joueur créatif. »

Une recrue donc qui devait être grandement attendu par De Zerbi, qui avait l’habitude d’évoluer avec un meneur de jeu créatif dans ses formations. Chose qui a fait défaut à l’OM cette saison, avec les nombreux pépins d’Amin Harit et la grave blessure de Carboni en début de saison. Reste maintenant à voir comment évoluera le joueur sur le terrain sous les ordres de l’entraîneur italien.