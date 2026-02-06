Mercato OM : « J’étais déjà sûr de ma décision, mais cela m’a apporté encore plus de sécurité »

Prêté lors du mercato hivernal 2026, Neal Maupay a officiellement lancé son aventure au FC Séville par un but dès son premier match. Avant de s’engager, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a pris le temps d’échanger avec Geoffrey Kondogbia, ancien joueur du club andalou, afin de mieux cerner le contexte.

Un échange décisif avec Geoffrey Kondogbia

Avant de rejoindre le FC Séville, Neal Maupay a sollicité l’avis de Geoffrey Kondogbia, passé par le club andalou entre 2012 et 2014. L’attaquant de l’OM a expliqué cette démarche dans les colonnes du quotidien espagnol ABC. « Je lui ai parlé après les premières réunions avec le club, je voulais en savoir plus sur son expérience », a confié Maupay. L’international centrafricain lui a notamment décrit « un grand club et une ville incroyable », tout en l’encourageant à s’engager pleinement dans ce nouveau projet.

Déjà convaincu par l’opportunité sportive, l’attaquant prêté par l’Olympique de Marseille reconnaît que cet échange a renforcé sa décision. « J’étais déjà sûr de ma décision, mais cela m’a apporté encore plus de sécurité », a-t-il ajouté.

Un départ réussi et un message clair

Sur le terrain, Neal Maupay n’a pas tardé à justifier la confiance placée en lui, en marquant lors de sa première apparition sous le maillot du FC Séville. Une entrée en matière réussie dans un contexte sportif exigeant, alors que le club espagnol cherche à redresser sa situation.

A lire : Coupe de France : L’adversaire de l’OM quarts de finale est connu !

Lucide, l’attaquant formé en France a rappelé l’essentiel : « Parler, c’est bien, mais nous devons gagner des matchs et faire en sorte que la situation s’améliore ». Un discours pragmatique qui illustre son état d’esprit au moment de quitter temporairement l’OM, où il reste sous contrat.

Ce prêt hivernal s’inscrit ainsi comme une étape importante pour Maupay, à la fois sur le plan individuel et pour la visibilité de l’Olympique de Marseille à l’international, dans un championnat réputé pour son intensité et son exigence tactique.