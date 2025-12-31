Mercato OM : Kevin Diaz prévient Vaz et Bakola !

Les dossiers Robinio Vaz et Darryl Bakola continuent de faire parler à l’Olympique de Marseille. Alors que les deux jeunes joueurs de 18 ans n’ont toujours pas répondu aux propositions de prolongation formulées par le club et que des intérêts extérieurs se multiplient, Kevin Diaz a livré une analyse lucide et sans détour dans l’After Foot sur RMC.

Pour le consultant, la situation est avant tout liée à des considérations économiques. « Si je comprends bien, c’est une affaire commerciale, et de salaire », explique-t-il, avant de justifier la fermeté de la direction marseillaise. Selon lui, l’OM a tiré des enseignements de certaines erreurs passées : « Je comprends l’OM qui a déjà donné des salaires trop élevés à des jeunes joueurs qui ont ensuite eu du mal à digérer et à faire avec. » Un contexte qui pousse le club à rester vigilant dans sa gestion contractuelle.

Pour les fêtes de fin d’année on vous fait gagner ce maillot signé par Dimitri Payet ! Pour participer il faut : ➡️être abonné à la chaîne YouTube : https://t.co/xS7Bwk86HI ➡️ commenter la dernière de ce lundi avec « maillot OM » https://t.co/TZdIbWwqf5 ➡️ mentionner deux… pic.twitter.com/UCCW5Ot77V — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 22, 2025

Mais au-delà de l’aspect financier, Kevin Diaz insiste surtout sur l’importance des choix de carrière à cet âge. « Le plus important pour un jeune joueur, c’est les choix de carrière. Partir pour plus d’argent, peut-être, mais pourquoi faire en fait ? » Le consultant rappelle qu’une stabilité prolongée dans un club formateur et ambitieux peut être déterminante : « Il y a une étude qui montre que plus tu restes longtemps dans ton club, plus tu as de chances de percer et de faire une carrière bien stable… Attention à ne pas partir trop tôt d’un club comme l’OM qui te fait confiance. »

Un message clair adressé aux deux jeunes Olympiens, alors que leur avenir pourrait se jouer dès le prochain mercato. À Marseille, la direction espère encore les convaincre de s’inscrire dans la durée, convaincue que le projet sportif reste la meilleure option pour leur progression.

A lire aussi : Mercato OM : arrivées, départs, opportunités… Voici les 3 infos mercato du jour !

Retrouvez toutes les infos sur le mercato om ici sur le média Football Club de Marseille et sur notre chaine Tik Tok