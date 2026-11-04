Prolongé jusqu’en juin 2029 par l’Olympique de Marseille, Alexi Koum pourrait pourtant quitter le club dès le mercato hivernal. Selon Africafoot, le jeune défenseur de 20 ans commence à s’impatienter face à son manque de temps de jeu. Plusieurs clubs de Ligue 2 et de Belgique seraient intéressés par un prêt.

La situation d’Alexi Koum pourrait rapidement devenir un dossier à gérer pour Grégory Lorenzi. Malgré une préparation estivale encourageante et une prolongation de contrat officialisée début octobre, le latéral gauche n’a toujours pas disputé la moindre minute en compétition officielle avec l’équipe première cette saison.

Selon les informations d’Africafoot, publiées mardi, cette situation commencerait à peser sur le joueur et son entourage. À 20 ans, Koum souhaiterait obtenir davantage de temps de jeu pour poursuivre sa progression.

Voir sur YouTube

Un prêt en Ligue 2 ou en Belgique dès janvier ?

D’après Africafoot, l’entourage du défenseur envisagerait sérieusement un départ temporaire lors du mercato de janvier 2027. Plusieurs formations de Ligue 2 et du championnat belge auraient déjà manifesté leur intérêt.

L’objectif serait de trouver un club capable de lui garantir une place régulière dans la rotation, sans rompre définitivement avec Marseille.

Une situation qui contraste avec les décisions prises par l’OM cet été. Comme nous l’expliquions en septembre, Marseille avait refusé plusieurs sollicitations pour conserver Koum↗. Bruno Genesio comptait alors lui offrir des opportunités au sein de son effectif.

Quelques semaines plus tard, le club avait confirmé sa confiance en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2029↗.

Une situation délicate pour Genesio

De retour d’un prêt convaincant à Valenciennes, où il avait disputé 25 rencontres la saison dernière, Koum espérait franchir un nouveau cap à Marseille.

Utilisé notamment en défense centrale durant la préparation estivale, il avait séduit le staff par sa polyvalence. Mais la concurrence d’Emerson Palmieri et d’Ulisses Garcia sur le côté gauche limite aujourd’hui ses perspectives.

Début octobre, Koum avait également été testé dans l’axe lors d’un match amical contre Montpellier, sans que cela ne débouche sur une véritable opportunité en compétition officielle.

Son évolution avait pourtant été soulignée par Mabrouk Rouaï, qui l’avait côtoyé à Valenciennes et le présentait comme l’un des joueurs ayant le plus progressé durant la saison précédente↗.

Un nouveau prêt pourrait donc constituer un compromis entre les ambitions du joueur et la volonté de l’OM de conserver un jeune défenseur sous contrat jusqu’en 2029. Mais à ce stade, aucune décision officielle ni négociation avancée n’a été confirmée.