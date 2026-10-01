OM : ce minot a franchi un cap… sa chance approche-t-elle ?

Encore inutilisé par Bruno Genesio cette saison, Alexi Koum reste considéré comme l’un des jeunes défenseurs à fort potentiel de l’OM. Dans La Provence, Mabrouk Rouaï, qui l’a côtoyé à Valenciennes, insiste sur les progrès réalisés par le joueur de 20 ans lors de son prêt la saison dernière.





« C’est le joueur qui a le plus progressé »

Mabrouk Rouaï a suivi de près l’évolution d’Alexi Koum lors de son passage à Valenciennes.

« C’est le joueur de l’équipe qui a le plus progressé. »

L’ancien d’Air Bel explique surtout que le défenseur a dû changer d’attitude après une période plus compliquée.

« Au début, il se reposait un peu sur ce qu’il savait faire, et il avait perdu sa place. Après, il s’est remis à bosser, il arrivait avant et partait après tout le monde, il restait sur le terrain… Au final, ça a payé. »

Cette remise en question lui avait permis d’enchaîner davantage sous les ordres de Stéphane Moulin.

« Il faut de la patience »

De retour à Marseille, Koum doit désormais franchir un nouveau palier.

Rouaï estime qu’il lui manque encore un peu de maturité dans son jeu, mais ne s’inquiète pas pour la suite.

« Il est quand même à l’OM et il y a Emerson à son poste, ce n’est pas un joueur lambda. Il faut de la patience. »

Le jeune défenseur avait envisagé un départ après avoir été envoyé avec la réserve, avant que Bruno Genesio ne lui indique qu’il comptait sur lui.

Dans un effectif réduit, plusieurs jeunes Marseillais ont déjà commencé à se rapprocher du groupe professionnel, et Koum pourrait lui aussi profiter du calendrier chargé pour obtenir sa chance.

Une opportunité à saisir

À 20 ans, Alexi Koum n’a pas encore joué cette saison, mais son prêt à Valenciennes semble avoir accéléré sa progression.

La blessure longue durée de Derek Cornelius réduit encore les solutions défensives de Bruno Genesio, ce qui pourrait ouvrir davantage de possibilités dans les prochaines semaines.

Le talent est là, la progression aussi. Reste désormais à Koum à transformer ces progrès en premières vraies minutes avec l’OM.