Mercato OM : Selon ce journaliste de l’Equipe, Leonardo Balerdi va rejoindre « un top club »

Au cœur d’une saison contrastée avec l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi continue de diviser les observateurs. Sur la chaîne L’Équipe, le journaliste Karim Bennani a livré une analyse détaillée du défenseur argentin, estimant que le joueur de l’OM possède le profil pour évoluer à terme dans un très grand club européen.

Depuis plusieurs mois, les performances de Leonardo Balerdi alimentent les débats autour de la défense de l’Olympique de Marseille. Régulièrement utilisé cette saison, l’international argentin alterne entre séquences solides et passages plus compliqués, notamment lorsqu’il doit assumer un rôle de patron défensif.

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Karim Bennani analyse le profil de Balerdi

Sur la chaîne L’Équipe, Karim Bennani a partagé son regard sur le défenseur marseillais. Le journaliste estime que le potentiel du joueur reste important malgré certaines limites observées à l’OM.

« A mon avis, Balerdi ira dans un top club. C’est un joueur encore jeune, qui a malgré tout fait plusieurs saisons en Ligue 1, en Coupe d’Europe. Balerdi a été bon quand il a eu un capitaine de défense à ses côtés. Quand Mbemba jouait à l’OM, Balerdi a été bon. Quand il a dû endosser le rôle de capitaine de la défense, ça a été très compliqué. Je pense que c’est un joueur qui sera très bon aux côtés d’un leader ».

Cette analyse met en avant un aspect régulièrement évoqué autour du défenseur de l’OM : sa complémentarité avec un joueur plus expérimenté capable d’organiser le secteur défensif.

Une saison importante pour la défense de l’OM

À Marseille, la situation défensive reste un sujet majeur dans la course aux objectifs en Ligue 1. Le rendement de Leonardo Balerdi est observé de près, alors que l’Olympique de Marseille cherche davantage de stabilité derrière.

L’évocation de Chancel Mbemba par Karim Bennani rappelle notamment la période où la charnière marseillaise affichait davantage de sérénité. Arrivé à l’OM en 2020, Balerdi possède désormais une expérience importante du championnat français et des compétitions européennes, malgré une trajectoire parfois irrégulière.

Les propos du journaliste de L’Équipe relancent ainsi le débat autour du véritable profil de Leonardo Balerdi : celui d’un défenseur capable d’évoluer à très haut niveau, à condition d’être intégré dans un cadre défensif structuré et entouré de leaders expérimentés.