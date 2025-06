Mercato OM : La 3e recrue d’ici 10 jours ?

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille prend un tournant décisif avec la probable arrivée de Facundo Medina, défenseur argentin de 26 ans, actuellement sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2028. Selon les informations de L’Équipe, les négociations entre les deux clubs sont bien avancées, et un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. L’OM tient peut-être là sa troisième recrue, après CJ Egan-Riley et un premier renfort défensif en discussion.

Facundo Medina, qui vient de terminer une série de matchs internationaux avec l’Argentine dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026, a profité de cette trêve pour échanger avec Leonardo Balerdi, capitaine marseillais et compatriote. Le défenseur central n’est pas étranger à l’environnement bouillant du Vélodrome, lui qui a déjà pu jauger l’intensité du public marseillais lors de ses cinq saisons en Ligue 1 avec Lens.

Les négociations se poursuivent entre l’OM et Lens au sujet de Facundo Medina, décidé à rejoindre le sud de la France. Un dénouement heureux est espéré d’ici une dizaine de jours.

➡️ https://t.co/bFdrKJu9po pic.twitter.com/QnPzgaiHr8 — L’Équipe (@lequipe) June 20, 2025



Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Medina pourrait évoluer au poste de défenseur central, mais aussi couvrir le flanc gauche. “C’est un joueur capable de jouer latéral gauche, c’est un profil qui nous offre plusieurs solutions”, confie-t-on en interne. Cette polyvalence intéresse tout particulièrement l’entraîneur italien, en quête de fiabilité défensive après une saison 2024-2025 marquée par de nombreuses lacunes dans ce secteur.

A lire aussi : OM : Mason Greenwood de retour à Manchester

Medina, ça avance bien…

Le RC Lens réclamerait 25 millions d’euros pour céder son joueur, une somme que l’OM cherche à faire baisser. Arrivé à Lens pour moins de 5 M€ en 2020 en provenance de Talleres, Medina représente une belle opération financière pour les Sang et Or. Mais côté marseillais, on estime que le joueur, motivé par le projet et séduit par la perspective de jouer un rôle majeur à Marseille, pourrait peser dans les négociations.

L’objectif des dirigeants olympiens est clair : finaliser l’opération avant la reprise de l’entraînement à la Commanderie, prévue le 7 juillet. La présence de Medina dès la préparation estivale serait un signal fort envoyé par le club phocéen, qui veut rapidement construire une défense compétitive autour de profils jeunes, expérimentés et engagés.

Avec ce dossier bien engagé, l’Olympique de Marseille continue de renforcer son secteur défensif, une priorité clairement définie en ce début d’été, et affiche de grandes ambitions pour la saison à venir.