Mercato OM : La confidence de Genesio dans le dossier Zegrova !

L’avenir d’Edon Zhegrova, ailier du LOSC, fait l’objet de nombreuses spéculations à seulement un an de la fin de son contrat (juin 2026). L’OM semble sur les rangs, mais la situation reste délicate.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Zhegrova a clairement fait part de sa décision : “Je ne renouvellerai pas mon contrat”, a-t-il affirmé au micro d’une radio kosovare. Cette position, désormais connue du club, ouvre la porte à un départ probable dès cet été.

Bruno Genesio ne ferme pas la porte. En conférence de presse fin février 2025, le coach a évoqué deux options pour Zhegrova : une prolongation ou un bon de sortie. Il a souligné l’importance de son retour, après près de trois mois d’absence, pour les ambitions du LOSC.

Zegrova toujours écarté

La situation reste ambivalente. Avant le premier match officiel de la saison du LOSC, Genesio a confirmé que Zhegrova s’entraînait toujours avec la réserve (Pro 2), et qu’il n’avait aucune visibilité sur sa disponibilité pour la saison. Il reste donc un mystère : “Je ne sais pas si je pourrais compter sur lui cette saison.” C’est cette incertitude qui nourrit davantage les rumeurs d’un départ.

⏩⏩ Bruno Genesio : “Zhegrova ? Il s’entraîne uniquement avec la Pro 2. Je n’ai aucune information en plus à vous donner. Je ne sais même pas s’il sera présent cette saison.” (conf. / https://t.co/d0eW84HQrr) #TeamOM ⏪⏪ pic.twitter.com/kKj5o8jEBA — Made_In_0M (@Made_In_0M) August 15, 2025

L’OM à l’affût

De son côté, la rumeur persiste : l’OM serait prêt à tenter un coup, avec une offre appuyée. Le journaliste Fabrizio Romano confirme que l’ailier est convoité par Marseille et qu’une proposition a été soumise au joueur.

Alors que l’OM pourrait miser sur un prêt avec option d’achat obligatoire, rien n’est acté pour le moment. Zhegrova, proche de l’OM, est désormais un dossier brûlant à suivre. L’entraîneur lillois entretient le flou, et seul un bon de sortie ou une offre convaincante pourrait débloquer la situation avant la fermeture du mercato.