OM : Medhi Benatia annonce la couleur pour la fin du mercato

À quelques heures du coup d’envoi de la saison face au Stade Rennais, Medhi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille, a dressé un premier bilan du mercato estival phocéen… tout en laissant entendre que l’histoire n’était pas encore terminée.

Un projet sur trois ans qui se poursuit

Invité sur Ligue 1+ en marge de Rennes–OM, Benatia a rappelé la ligne directrice fixée depuis son arrivée :

« On avait annoncé ce projet de trois ans important, donner de la continuité, ce qui a souvent fait défaut dans ce club. On est très content de continuer avec notre entraîneur, on a renforcé l’effectif. On est content de la saison dernière mais on l’a dit, c’était le commencement de quelque chose. »

L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas s’est montré satisfait de la préparation, citant en exemple la victoire convaincante en amical face à Aston Villa (3-1), où il a apprécié « l’intensité et le combat physique » de ses joueurs.

Un mercato pas encore clos

Si l’OM a déjà attiré six recrues cet été — Igor Paixao (record du club), Facundo Medina, Timothy Weah, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et le revenant Pierre-Emerick Aubameyang — le dirigeant marseillais assure que le mercato n’est pas fini :

« Il reste un ou deux postes qu’on espère renforcer pour donner plus de solutions au coach pour affronter ce calendrier infernal. Un arrière gauche, peut-être un central… on réfléchit aussi au milieu mais on n’a pas un budget illimité, on surveille les opportunités de marché. »

Benatia ne ferme pas la porte à un recrutement plus important si des occasions se présentent, estimant que Marseille pourrait encore voir arriver « trois à quatre joueurs » d’ici la clôture du marché.

Des ajustements pour viser haut

L’objectif est clair : donner à Roberto De Zerbi un effectif complet pour affronter la Ligue 1 et la scène européenne avec ambition. Avec un arrière gauche et un défenseur central dans le viseur, et peut-être un renfort au milieu, l’OM espère frapper encore fort avant la fin août.

