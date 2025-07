Mercato OM : La confirmation de Fabrizio Romano pour Aubameyang !

C’est désormais une information confirmée par le très fiable Fabrizio Romano : Pierre-Emerick Aubameyang est en passe de faire son retour à l’Olympique de Marseille, un an seulement après avoir quitté le club phocéen. Les négociations entre les deux parties sont actives et les derniers détails financiers d’un contrat de deux saisons sont actuellement en cours de finalisation.

Après une première année marseillaise marquée par de solides performances individuelles et un lien fort tissé avec le public du Vélodrome, Aubameyang avait rejoint Al Qadsiah en Arabie saoudite à l’été 2024. Toutefois, l’attaquant gabonais n’a jamais fermé la porte à un retour dans la cité phocéenne. Un scénario qui semble aujourd’hui se concrétiser.

🚨🔵⚪️ Negotiations underway between Olympique Marseille and Pierre-Emerick Aubameyang over comeback!

After initial talks reported this week, OM are on it for financial details on two year deal.

Al Qadsiah already gave the green light to contract termination. pic.twitter.com/S6d7MNgz8c

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025