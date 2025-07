Une offre de 30M€ pour Paixao, Weah bloqué ? Et pas de prêt pour Aguerd… Les 3 infos Mercato OM de ce samedi 12 juillet 2025 !

Voici les 3 infos concernant le mercato de l’OM qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 12 juillet 2025 :

La Juve bloque Weah ?

Selon le journaliste italien Giovanni Albanese, très attentif aux opérations de la Juventus, le dossier Timothy Weah à l’OM pourrait finalement capoter. Non pas parce que les Marseillais auraient retiré leur offre, mais au contraire parce que la Juventus Turin aurait décidé de ne plus céder son attaquant polyvalent.

Ainsi, Albanese indique que la Vieille Dame aurait changé d’avis et souhaite conserver Weah, malgré un désaccord entre le joueur et l’entraîneur Igor Tudor, mais aussi un départ anticipé envisagé à Marseille. Alors que Weah disposerait d’un accord avec l’OM, que les deux clubs étaient d’accord sur le montant de 15M€, le seul blocage semblait concerner l’option d’achat du prêt, obligatoire pour la Juve, pas pour l’OM…

Un retournement surprenant côté Juventus ?

La cessione di #AlbertoCosta potrebbe bloccare la partenza di #Weah: a meno che l’offerta del Marsiglia non sia così adeguata da poter ipotizzare l’arrivo di due laterali e non uno solo. #Juventus — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 12, 2025



Alors que l’OM a manifesté un intérêt concret pour Timothy Weah, placé hors de la rotation turinoise et estimé à environ 15 M€, c’est la Juventus qui aurait brusquement décidé de faire volte-face . Le club turinois envisagerait désormais de l’intégrer à nouveau dans son effectif, interrompant ainsi les discussions avec Marseille. Le journaliste de la Gazzeta dello Sport précise : “La vente d’Alberto Costa pourrait bloquer le départ de Weah : à moins que l’offre de Marseille soit tellement adéquate qu’il soit possible d’émettre l’hypothèse de l’arrivée de deux latéraux et non d’un seul. ” Dossier à suivre…

La Roma vise aussi Aguerd ! West Ham ne veut pas entendre parler d’un prêt !

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Nayef Aguerd, le défenseur international marocain de West Ham est également courtisé par l’AS Roma, mais les Hammers ne sont pas disposés à accepter un prêt.

La Roma a entamé de nouveaux contacts avec le club londonien pour un accord de prêt concernant Aguerd, mais West Ham refuse cette formule, préférant un transfert sec. Cette position pourrait favoriser l’OM, qui est à la recherche d’un défenseur expérimenté pour étoffer son effectif. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, le club phocéen veut bâtir une défense solide pour la saison 2025-2026.

.@OfficialASRoma, nuovi contatti con il West Ham per Nayef Aguerd: il club inglese per il momento non apre al prestito — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 12, 2025

Né en 1996, Nayef Aguerd sort d’une saison en Liga, où il a été prêté à la Real Sociedad. Il y a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues. Avant cela, il a évolué en Ligue 1 avec le Stade Rennais (91 matchs) et en Premier League avec West Ham (39 matchs), remportant au passage la Conference League en 2023.

Avec son profil complet, son jeu de tête et son expérience européenne, Aguerd pourrait être le pilier défensif que cherche l’OM pour encadrer une défense en reconstruction. Si aucun accord n’est encore trouvé, le dossier reste ouvert dans les prochains jours.

Le mercato estival de l’OM s’annonce mouvementé, et le nom de Nayef Aguerd est désormais l’un des plus chauds sur la table des dirigeants marseillais.

L’OM met 30M€ pour Paixao ?

Mercato OM – L’Olympique de Marseille accélère dans le dossier Igor Paixão. Selon les informations du compte spécialisé FeyenoordTM, le club phocéen a transmis une deuxième offre officielle au club néerlandais pour tenter de recruter l’ailier brésilien.

Après une première proposition formulée fin mai et estimée à 28 millions d’euros, l’OM a désormais rehaussé son offre à plus de 30 millions d’euros. Une démarche qui confirme la volonté marseillaise de faire de Paixão une priorité sur le poste d’ailier gauche pour la saison 2025-2026, sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Toujours selon FeyenoordTM, aucune offre de prêt n’a été transmise au club néerlandais, contrairement à certaines spéculations récentes. Marseille privilégie une opération de transfert sec, démontrant son engagement à conclure rapidement ce dossier stratégique.

Paixão Priorité de l’OM

Pour rappel, Igor Paixão, 24 ans, a réalisé une saison remarquée avec Feyenoord en Eredivisie avec pas moins de 18 buts et 19 passes décisives au compteurs Il figure depuis plusieurs semaines en tête de liste des cibles offensives de l’OM. Le joueur serait séduit par le projet marseillais, notamment par la perspective de disputer la Ligue des champions.

Si un accord venait à être trouvé dans les prochains jours, Paixão pourrait devenir l’un des transferts les plus onéreux de l’histoire de l’OM.

À suivre : les prochaines heures seront décisives dans ce dossier clé du mercato marseillais.

