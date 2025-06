Mercato OM : La direction marseillaise prend une décision forte pour ce joueur clé de De Zerbi !

L’Olympique de Marseille a tranché : Leonardo Balerdi ne quittera pas le club cet été. Selon les informations révélées par La Provence, le défenseur central argentin de 26 ans est considéré comme intransférable par la direction marseillaise, quelle que soit l’offre formulée par d’éventuels courtisans.

Capitaine sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a réalisé une saison pleine, tant en club qu’en sélection. Son leadership, sa rigueur défensive et sa progression constante ont convaincu le technicien italien de lui confier le brassard, un signe fort de confiance. “Leonardo Balerdi a été l’un des joueurs les plus réguliers cette saison, il incarne les valeurs du club”, aurait-on affirmé en interne selon le média régional.

A lire : Mercato OM : De Bono affiche clairement sa préférence entre ces deux latéraux droits !

Pas de bon de sortie pour Balerdi !

Fort de 164 apparitions sous le maillot olympien depuis son arrivée à l’OM à l’été 2020, Balerdi s’est imposé comme un cadre du vestiaire marseillais. Sa titularisation remarquée face au Chili avec l’Argentine a confirmé son ascension internationale, avec deux nouvelles sélections à son actif. Son nom a circulé récemment en Serie A, où plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt, mais la direction phocéenne reste ferme : aucune discussion ne sera engagée.

Mercato OM : cette ancienne piste de De Zerbi risque très gros ! – https://t.co/LuEc6cqZt1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 19, 2025



L’objectif est clair pour les dirigeants : s’appuyer sur un socle défensif stable en vue de la prochaine campagne européenne. Leonardo Balerdi fait partie intégrante du projet, notamment dans la perspective des barrages de la Ligue des champions, que le club veut aborder avec ambition et sérénité.

Avec cette position affirmée, l’OM envoie un signal fort à ses concurrents et à ses supporters : le projet marseillais s’inscrit dans la continuité, avec des hommes forts et identifiés. Leonardo Balerdi est plus que jamais l’un d’eux.