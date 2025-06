Mercato OM : De Bono affiche clairement sa préférence entre ces deux latéraux droits !

Alors que l’Olympique de Marseille prépare son effectif pour la Ligue des Champions 2025-26, les débats sur les cibles du mercato s’intensifient. Invité ce mardi 17 juin 2025 dans l’émission Apéro Mercato sur Football Club de Marseille, Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM, a exprimé ses réserves sur la clause libératoire de 20 millions d’euros d’Óscar Mingueza, plaidant plutôt pour un recrutement comme celui de Nelson Semedo, qu’il juge plus adapté aux ambitions phocéennes.

Une clause jugée excessive pour Mingueza

Óscar Mingueza, défenseur polyvalent de 26 ans formé au FC Barcelone et actuellement à Celta Vigo, dispose d’une clause libératoire fixée à 20 millions d’euros. Pour De Bono, ce prix semble disproportionné. « Franchement, c’est trop cher, non ? Ce n’est pas un nom qui fait vibrer, et à ce prix, ça semble exagéré. Vu le marché actuel, 20 millions, c’est déraisonnable, » a-t-il déclaré. L’ancien Olympien met en perspective la valeur marchande estimée de Mingueza, entre 16,5 et 20,2 millions d’euros selon Football Transfers, mais souligne que son manque de notoriété et son profil moins flamboyant ne justifient pas une telle somme.

A lire aussi : OM : Mason Greenwood de retour à Manchester

Pour appuyer son argument, De Bono établit une comparaison avec Nelson Semedo, latéral droit de Wolverhampton âgé de 31 ans. « Comparé à un joueur comme Nelson Semedo, par exemple, Mingueza semble surcoté à ce tarif, » estime-t-il, pointant du doigt l’écart entre le statut et l’expérience des deux joueurs.

Bon Plan Mercato OM : Victor Gabriel, un jeune latéral brésilien comme doublure ! – https://t.co/KfGoDf8QnT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 18, 2025

Un choix stratégique pour la Ligue des Champions

Face aux exigences de la Ligue des Champions, De Bono prône une utilisation plus judicieuse des fonds. « Pour viser la Ligue des champions, je préférerais investir 20 millions dans un défenseur confirmé ou deux jeunes talents prometteurs, » suggère-t-il. Il voit en Semedo un profil plus pertinent : « Un profil comme Semedo, justement, me semble bien plus adapté. Il a l’expérience d’un grand club, a joué avec la sélection portugaise et s’adapte facilement à un nouveau championnat, notamment en France. Les Portugais ont cette facilité d’intégration, un vrai plus. » Semedo apporte une régularité et une expertise que Mingueza, malgré son potentiel, n’a pas encore pleinement démontrées.