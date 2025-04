Mercato OM : La direction peut finalement se féliciter de ce transfert à 16M€ !

Recruté comme une promesse offensive à fort potentiel, Vitinha n’a jamais réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Un an après son arrivée, l’attaquant portugais a quitté le club, direction le Genoa, où ses débuts ne sont guère plus convaincants. Pourtant, malgré un rendement très limité, l’OM a réussi à limiter les pertes avec un transfert évalué à 18 M€, bonus compris.

Transféré au Genoa lors du mercato d’hiver 2024, Vitinha peine à trouver ses marques en Serie A. Depuis son arrivée, il n’a inscrit que deux buts et reste muet sur l’ensemble de la saison 2024-2025. Son rendement actuel est très en deçà des attentes du club italien.

Vitinha, une adaptation difficile en Italie

Sous contrat jusqu’en 2028, Vitinha semble en perte de vitesse. Selon Transfermarkt, il est désormais estimé à 10 M€, bien loin des 32 M€ déboursés par Marseille pour le faire venir en provenance de Braga en janvier 2023. En juin dernier, le journal l’Equipe expliqué que selon l’OM, “le montant du transfert s’élève à 16 M€ de base fixe, avec deux de bonus qui seraient garantis, et quatre beaucoup moins atteignables.”

Vitor Vitinha n’a toujours pas inscrit le moindre but cette saison avec le Genoa ❌😳 Il ne compte d’ailleurs que 2 réalisations en 30 rencontres avec les italiens. Encore un mauvais contexte ? pic.twitter.com/iNxqj23PeW — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 20, 2025

Malgré cet échec sportif, l’Olympique de Marseille a su tirer parti de la situation sur le plan financier. Le club a vendu Vitinha pour 18 M€ bonus garantis compris au Genoa. Une somme jugée élevée au regard des performances du joueur, que ce soit en Ligue 1 ou désormais en Serie A.

L’OM limite bien les dégâts

L’attaquant avait déclaré dans une interview accordée à Sky: « Je suis très heureux car le club m’a accueilli et m’a bien traité. J’espère pouvoir aider le groupe en marquant des buts, en faisant des passes décisives et en étant performant. C’est important pour le club et, je l’espère, pour moi. Je suis heureux d’être ici et d’avoir marqué, j’espère continuer comme ça. Jusqu’à présent, le Genoa est une expérience très positive, je reçois le soutien du club et des supporters. Cela m’a aidé et j’essaierai de rendre l’affection que j’ai reçue en travaillant sur le terrain ».



Ce transfert s’apparente donc à une bonne opération pour l’OM et notamment pour son président Pablo Longoria, qui a su minimiser l’impact d’un investissement initial énorme. Avec ce transfert, l’OM a tourné la page d’un recrutement manqué tout en conservant une marge de manœuvre budgétaire pour ses futurs projets.