Mercato OM : la drôle de rumeur autour de cet ailier néerlandais !

Alors que l’effectif offensif pourrait évoluer lors du prochain mercato, l’Olympique de Marseille surveillerait la situation de l’ailier de West Ham Crysencio Summerville. Selon la presse anglaise, le club phocéen ferait partie des équipes attentives au Néerlandais de 24 ans. Une piste encore incertaine au regard du profil et du coût potentiel du joueur.

L’OM cité parmi les clubs intéressés par Crysencio Summerville

À l’approche du mercato estival, plusieurs mouvements pourraient concerner l’attaque de l’OM. L’ailier Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, doit par exemple retourner en Angleterre à la fin de la saison. Dans le même secteur, l’avenir de Mason Greenwood reste surveillé, l’attaquant étant régulièrement associé à un intérêt de clubs du Golfe. Quant à Pierre-Emerick Aubameyang, son contrat avec Marseille court jusqu’en juin 2027.

A lire : OM : Ce consultant de l’Equipe pense que Beye a trouvé son équipe type !

Dans ce contexte, le média britannique TeamTalk affirme que l’Olympique de Marseille suit la situation de Crysencio Summerville, actuellement sous contrat avec West Ham United. L’ailier néerlandais de 24 ans réalise une saison interessante en Premier League, avec 7 buts et 4 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues.

Ses performances auraient attiré plusieurs clubs anglais. Selon le même média, Tottenham surveille également le joueur, tout comme Aston Villa, Everton, Brentford ou Bournemouth. Sur la scène européenne, Naples, Villarreal et l’Atalanta Bergame figureraient aussi parmi les équipes attentives à son évolution.

Une opération complexe pour Marseille

Si la piste menant à Crysencio Summerville existe dans les radars du mercato, plusieurs éléments interrogent sur sa faisabilité pour l’OM. L’ailier a été recruté par West Ham à l’été 2024 pour 29,3 millions d’euros, ce qui place sa valeur de marché autour de 30 millions d’euros selon les estimations du site spécialisé Transfermarkt.

Un investissement de cette ampleur représenterait une opération financière significative pour Marseille, surtout pour un joueur évoluant principalement sur le côté gauche de l’attaque. Or, dans ce secteur, l’effectif olympien dispose déjà du Brésilien Igor Paixão, régulièrement utilisé dans ce rôle.

Capable d’évoluer ponctuellement sur l’aile droite, Summerville reste avant tout un ailier gauche de formation. Dans ce contexte, l’intérêt attribué à l’OM par la presse anglaise soulève des interrogations sur la cohérence sportive et financière d’un éventuel transfert.