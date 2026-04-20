Mercato OM : la drôle de rumeur pour cette improbable retour…

À l’approche du mercato, le nom de Olympique de Marseille revient dans plusieurs rumeurs, dont celle d’un possible retour de Luis Henrique. L’ailier brésilien, transféré l’été dernier, serait suivi par plusieurs clubs européens selon une source turque. Une information qui demande toutefois à être fortement nuancée.

Une saison contrastée à l’Inter Milan

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Vendu par l’Olympique de Marseille à l’Inter Milan pour environ 22,8 millions d’euros lors du dernier mercato estival, Luis Henrique a signé l’une des ventes les plus importantes de l’histoire récente du club phocéen. Un transfert qui devait marquer un cap dans la progression du joueur brésilien.

Sur le plan sportif, son adaptation en Italie reste toutefois mitigée. En 38 apparitions toutes compétitions confondues, Luis Henrique affiche un bilan de 1 but et 2 passes décisives. Des statistiques modestes qui illustrent une première saison irrégulière au sein de l’effectif lombard, malgré un temps de jeu non négligeable.

Une rumeur mercato à relativiser

Selon le média turc Fotomac, plusieurs clubs suivraient la situation de Luis Henrique, parmi lesquels Beşiktaş JK, AFC Bournemouth, Everton FC, Aston Villa FC, ainsi que trois clubs français : l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais.

Cette information doit néanmoins être prise avec précaution. Aucune confirmation n’émane de sources françaises ou italiennes reconnues à ce stade. De plus, la presse turque est régulièrement sujette à des spéculations nombreuses lors des périodes de transferts.

Dans ce contexte, évoquer un retour de Luis Henrique à l’Olympique de Marseille relève davantage de l’hypothèse que d’une piste concrète. Aucun élément factuel ne permet aujourd’hui d’affirmer que le club marseillais a entamé des démarches en ce sens, ni que l’Inter Milan envisage un départ à court terme.

L’évolution du dossier dépendra notamment des choix sportifs du club italien et des opportunités du marché lors du prochain mercato estival.