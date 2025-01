Mercato OM : la grosse info de Fabrizio Romano dans le dossier Wahi !

Alors que l’OM a refusé une offre de 20M€ pour Elye Wahi, le dossier bouge. Selon Fabrizio Romano, la seconde offre devrait satisfaire l’OM et le deal devrait être validé !

L’Eintracht Francfort a récemment amélioré son offre pour Elye Wahi, l’attaquant de Montpellier. Selon les informations de Fabrizio Romano, le montant du transfert a désormais franchi la barre des 25 millions d’euros, ce qui rapproche encore l’accord avec l’Olympique de Marseille. Les négociations sont en cours pour finaliser les derniers détails de l’opération. De son côté, Wahi a déjà donné son accord pour rejoindre le club allemand, marquant un pas décisif vers son transfert à Francfort. Le joueur de Montpellier semble donc bien se diriger vers la Bundesliga, avec la perspective d’un nouveau défi à l’Eintracht.

🚨🦅 Understand Eintracht Frankfurt have improved their bid for Eyle Wahi!

Package now in excess of €25m, deal getting closer with Olympique Marseille still with details being negotiated.

Wahi already said yes to Eintracht. 🤝🏻 pic.twitter.com/OdcnQoZ4gY

