Mercato : L’OM a tenté un dossier impossible à 40M€ ?

Alors qu’il reste une dizaine de jours de mercato hivernal, l’OM est dans la starting blocks. Si les recrues estival Wahi et Brassier trouvent preneur, le club travaille sur plusieurs dossiers dont certains bien complexes…

En effet, l’OM tente des dossiers complexes, comme celui menant à Aymeric Laporte, un autre nom est évoqué. En effet selon The Athletic, Jean-Clair Todibo a été sollicité par l’Olympique de Marseille. Malgré cela, le défenseur central a clairement indiqué à ses agents qu’il était heureux de rester à Londres et ne souhaitait pas partir.

Le média précise que Marseille suit Todibo depuis longtemps, et avec leur deuxième place en championnat, ils espéraient convaincre le joueur en lui offrant la possibilité de jouer en Europe la saison prochaine. Cependant, à 25 ans, Todibo n’était pas intéressé par une discussion avec l’équipe de Roberto De Zerbi. Il se sent pleinement épanoui à l’est de Londres, et souhaite rendre la confiance que West Ham lui a accordée.

Todibo refuse les avances de l’OM, West Ham a la main…

Todibo a développé une forte amitié avec Alphonse Areola, le gardien de but de West Ham, qui l’avait déjà dissuadé de rejoindre la Juventus l’été précédent. Newcastle United avait également montré de l’intérêt pour Todibo en discutant avec ses représentants, mais avait finalement décidé de ne pas poursuivre cette avenue. Cette décision a été profitable pour West Ham, puisque Todibo s’est révélé être un ajout précieux depuis qu’il a été repéré par l’équipe de recrutement l’été dernier.

Arrivé en août via un prêt d’une saison en provenance de Nice, avec une obligation d’achat si West Ham maintient sa place en Premier League, le club londonien a l’intention d’honorer cet accord à la fin de la saison. Cependant, des sources proches de Todibo indiquent que ses cinq premiers mois à West Ham ont été marqués par des frustrations, principalement dues à des blessures.