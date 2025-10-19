Mercato OM : La grosse mise au point de De Zerbi !

La large victoire de l’OM face au Havre (6-2) samedi au Vélodrome a laissé un goût amer. L’un des hommes forts de Roberto De Zerbi, Amine Gouiri, victime d’une nouvelle luxation à l’épaule droite avec sa selection, va se faire opérer. L’attaquant international algérien, déjà touché à plusieurs reprises cette saison, devra subir une opération et sera absent environ trois mois. Cette longue indisponibilité le privera non seulement des prochaines échéances du club, mais aussi de la Coupe d’Afrique des nations, prévue du 21 décembre au 18 janvier. Un coup dur pour le joueur, mais également pour un OM qui commençait à retrouver son efficacité offensive.

Absence de 3 mois pour Amine Gouiri

Le staff médical marseillais, en concertation avec la fédération algérienne, a pris la décision d’intervenir chirurgicalement afin d’éviter toute rechute. Une prudence nécessaire, tant le risque de récidive était élevé. Cette absence prolongée oblige désormais De Zerbi à revoir son plan d’attaque pour les semaines à venir.

De Zerbi écarte l’option d’un joker, il a des solutions !

Face à cette situation, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier sa position en conférence de presse. Malgré les rumeurs insistantes annonçant un intérêt de l’OM pour Endrick, le jeune prodige du Real Madrid, le coach italien a fermé la porte à tout renfort. “Le mercato, c’est en janvier et Robinio est prêt. Je ne choisis pas un joueur pour son CV. Avec du temps de jeu, les jeunes progressent”, a-t-il martelé, soulignant sa confiance en Robinio Vaz (18 ans), auteur d’une prestation remarquée face au Havre.



De Zerbi a également précisé ses options offensives internes : “On a Auba et Robinio. Bientôt, Hamed Traoré reviendra et Mason Greenwood peut aussi jouer attaquant axial”. Une déclaration qui met fin, du moins temporairement, aux spéculations sur une arrivée anticipée d’un avant-centre.

En conclusion, l’OM devra donc composer sans Gouiri jusqu’en 2026, en misant sur la jeunesse et la polyvalence de son effectif. Si la piste Endrick excite les supporters, elle reste pour l’heure un simple bruit de couloir. De Zerbi, lui, reste fidèle à sa ligne : confiance totale dans le groupe existant.