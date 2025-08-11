Mercato OM : La Juventus fonce sur une cible de Marseille !

Cible de l’Olympique de Marseille pour renforcer son milieu, le Danois Matt O’Riley devrait finalement rejoindre la Juventus. Brighton réclame 30 millions d’euros pour céder son joueur, déjà d’accord avec le club italien.

Une piste qui s’envole pour l’OM

Depuis plusieurs semaines, Matt O’Riley figurait parmi les joueurs surveillés par l’OM pour densifier son entrejeu. Mais selon Tuttosport, le milieu de terrain de 24 ans, sous contrat avec Brighton, est en passe de prendre la direction de l’Italie.

Saison compliquée en Premier League

Recruté pour 30 M€ il y a un an, O’Riley sort d’un exercice frustrant : seulement 24 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts et 4 passes décisives, la faute à plusieurs pépins physiques et une concurrence féroce. Une situation qui le pousse à chercher un nouveau challenge dès cet été.

Accord trouvé avec la Juventus

Selon les informations de Tuttomercato, la Juventus a pris une nette avance dans ce dossier. Les Bianconeri ont trouvé un accord avec le joueur pour un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 3 M€. Reste à convaincre Brighton, qui souhaite récupérer les 30 millions d’euros investis.

Une concurrence encore active

Si la piste marseillaise semble compromise, d’autres clubs restent sur le coup : Naples, Everton, Sunderland et Nottingham Forest. Mais avec l’accord déjà trouvé entre O’Riley et la Juve, l’issue paraît de plus en plus claire.