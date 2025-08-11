OM : Les 3 infos mercato du 11 aout 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 11 aout 2025 dans l’actualité de l’olympique de Marseille et du mercato olympien.

1- Mercato OM : nouvelles infos sur l’avenir de Jonathan Rowe !

L’ailier anglais, étincelant durant la préparation, ne rejoindra pas le Stade Rennais. Selon Ouest-France, le prix demandé par l’OM et les envies du joueur ont stoppé net les négociations. Mais en Europe, plusieurs cadors n’ont pas encore lâché prise.

Rennes renonce à la piste Rowe

Séduit par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire la différence en un contre un, le Stade Rennais avait envisagé Rowe comme un renfort majeur pour dynamiser ses ailes. Mais les 20 millions d’euros réclamés par Marseille et la volonté du joueur de poursuivre l’aventure au Vélodrome ont rapidement mis fin aux discussions. Brillant en présaison, avec des buts, des passes décisives et une influence grandissante dans le jeu olympien, l’ailier anglais a conquis Roberto De Zerbi… et les supporters.

Si Rennes s’écarte du dossier, Fenerbahçe, Besiktas, l’AS Rome et surtout l’Atalanta Bergame restent en embuscade. L’OM, qui détient toutes les cartes, doit décider : encaisser une belle somme ou miser sur Rowe comme pièce maîtresse de la saison. Avec plusieurs clubs prêts à passer à l’action, le dénouement pourrait intervenir très vite… à moins que l’état de forme actuel du joueur et l’enthousiasme populaire ne poussent Marseille à verrouiller le dossier jusqu’à la fin du mercato.

2- Mercato OM : ça va bouger !

MERCATO OM – L’OM aborde la reprise de la Ligue 1 avec confiance… mais un mercato encore ouvert. Un latéral gauche, un défenseur central, un milieu, des départs et un dossier brûlant : celui de Jonathan Rowe. Les prochains jours s’annoncent décisifs.

À cinq jours du choc d’ouverture à Rennes, Roberto De Zerbi veut encore renforcer son effectif. Priorité : un latéral gauche pour épauler Garcia. « Ce ne sont pas vraiment des pistons, mais des joueurs qui s’insèrent à l’intérieur du jeu. Sur les côtés, je préfère des profils offensifs comme Rowe ou Greenwood », explique le coach italien.

Dans les tuyaux, le défenseur équatorien Joel Ordonez (Club Bruges) et un milieu supplémentaire viendraient compléter un secteur déjà riche (Højbjerg, Rabiot, Gomes, Kondogbia, Bakola). L’OM pense toujours à Bennacer pour ce poste.

Moumbagna et Ounahi s’entraînent déjà à part. Harit, Lirola et Cornelius pourraient également plier bagage. Le mercato sortant pourrait libérer de la place pour de nouvelles arrivées.

Rowe, l’énigme

Auteur d’une préparation XXL et lié au club jusqu’en 2029, Jonathan Rowe attire des clubs turcs et l’Atalanta. De Zerbi temporise : « On est tous très contents de lui… le choix sera collégial. » Mais une grosse offre pourrait tout changer.

À Marseille, l’été n’est pas terminé. Et les prochains jours pourraient bien redessiner le visage de l’équipe pour toute la saison.

3 – Zhegrova parti pour resté à Lille ?

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato estival et dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Edon Zhegrova pourrait finalement… rester à Lille. Selon L’Équipe, l’ailier kosovar de 26 ans, écarté du groupe professionnel depuis la reprise et contraint de s’entraîner avec la réserve, devrait être réintégré dès ce lundi.

Arrivé en janvier 2022 contre 7 millions d’euros, l’international aux 42 sélections (5 buts) avait manifesté son envie de quitter le Nord et refusé de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2026. Mardi dernier, RMC Sport révélait que l’OM avançait sérieusement sur sa piste. Mais les conditions de son départ ne semblent plus réunies.

Vendredi, le président lillois Olivier Létang a confirmé cette tendance : « On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné. Mais aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies. On se dit que plutôt que d’aller chercher quelqu’un à l’extérieur, on a quelqu’un qui est là, à la maison, qui va bien. »

Freiné par une blessure à l’aine, Zhegrova n’a plus joué depuis le 14 décembre 2024… face à l’OM au Vélodrome. Mais son talent reste indiscutable, et Lille pourrait finalement compter sur lui pour une saison de plus. Un vrai contre-pied pour un dossier qui semblait pourtant bien engagé vers un départ.

