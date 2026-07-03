Mercato OM : la Juventus veut s’offrir un défenseur marseillais (une des satisfactions de la saison) ?

La Juventus étudie la piste menant à Emerson Palmieri pour renforcer son couloir gauche en cas de départ d’Andrea Cambiaso. L’information a été relayée par le journaliste italien Carlo Nesti et s’inscrit dans un contexte où le club turinois prépare plusieurs scénarios pour son mercato estival.

Emerson Palmieri, une option étudiée par la Juventus

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Le mercato estival continue d’agiter les grands clubs européens, et l’OM voit l’un de ses joueurs apparaître dans les réflexions de la Juventus. Selon le journaliste Carlo Nesti, dans sa chronique publiée sur Tuttomercatoweb, le club bianconero apprécie le profil de Emerson Palmieri afin d’éventuellement compenser un départ d’Andrea Cambiaso, annoncé parmi les joueurs susceptibles d’attirer des offres importantes cet été.

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Le dossier reste toutefois conditionné à l’avenir de Cambiaso. D’après les informations relayées en Italie, la direction turinoise n’envisagerait de passer à l’action qu’en cas de transfert de son latéral international italien. Dans cette optique, Emerson Palmieri figure parmi les solutions étudiées, aux côtés d’autres profils suivis par la Vieille Dame.

Un dossier à suivre pour l’OM

Arrivé à Marseille pour apporter son expérience au poste de latéral gauche, Emerson Palmieri possède un profil apprécié en Serie A, où il a déjà évolué sous les ordres de Luciano Spalletti à la Roma. Cette connaissance du championnat italien et de certains dirigeants ou membres du staff susceptibles d’arriver à Turin explique en partie pourquoi son nom revient dans les discussions autour du mercato de la Juventus.

Pour l’OM, ce dossier constitue donc un élément supplémentaire à surveiller durant ce mercato. En l’état, il s’agit d’un intérêt rapporté par la presse italienne, sans évolution concrète concernant un éventuel transfert.