Mercato OM : ça s’emballe autour de Luis Henrique !

L’avenir de Luis Henrique à l’Olympique de Marseille semble s’éloigner du Vélodrome. L’attaquant brésilien suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens en vue du mercato estival.

Selon les dernières informations de FootMercato, plusieurs formations de premier plan se sont déjà positionnées. Parmi elles, le Bayer Leverkusen, Newcastle et Nottingham Forest suivent de près la situation du joueur. Le club allemand a d’ailleurs entamé des discussions avec les représentants de Luis Henrique, signe d’un intérêt concret pour un transfert cet été.

3 clubs en plus du Bayern et de l’Inter !

L’un des candidats les plus sérieux reste toutefois l’Inter Milan. Le club italien souhaite finaliser le dossier rapidement et envisage de faire du Brésilien un renfort de poids pour la Coupe du Monde des clubs. Un rendez-vous est prévu dans les prochains jours entre les Nerazzurri et les agents du joueur afin de trouver un accord contractuel.

Par ailleurs, un autre cador européen est entré officiellement dans la danse. Le Bayern Munich a déjà discuté avec l’OM ainsi qu’avec les représentants de l’ailier. Une preuve supplémentaire de l’attractivité de Luis Henrique sur le marché. L’Olympique de Marseille pourrait donc profiter de cette situation pour réaliser une belle vente lors du mercato d’été. Reste à voir quel club parviendra à convaincre le joueur et l’état-major marseillais dans les prochaines semaines.