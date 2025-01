Mercato OM : La méthode de Benatia pour récupérer cet attaquant !

Avec le départ imminent d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort, l’OM doit désormais trouver un successeur à l’attaquant français. Mehdi Benatia multiplient les pistes avec un discours clair !

Bien que Robinio Vaz ait montré de belles promesses, les dirigeants marseillais souhaitent renforcer leur secteur offensif en recrutant un attaquant plus expérimenté, capable de concurrencer Neal Maupay. Dans cette optique, Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, a activé son réseau pour dénicher la perle rare.

🗣️ »Marcus Rashford, je pense qu’il ira dans un club plus important. Et Mathys Tel veut rester au Bayern. »@Tanziloic refroidit les pistes menant aux deux attaquants de Manchester United et du Bayern Munich. #EDG pic.twitter.com/PMY4KioWO6 — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) January 21, 2025

Benatia a appelé Kompany pour Tel, mais…

Selon Loïc Tanzi, journaliste de L’Équipe, Benatia n’a pas hésité à contacter son ami Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, pour prendre des informations sur Mathys Tel, un attaquant très apprécié par le club allemand. « Benatia, c’est un ami proche de Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern. Donc il a appelé directement Kompany en lui disant : « Si jamais pendant 6 mois tu nous le laisses à l’OM, il va jouer ». Il lui a présenté le projet de l’OM, il l’a aussi présenté au joueur et son entourage. C’est la méthode de Benatia, il a un discours très clair », a expliqué Tanzi sur le plateau de L’Équipe de Greg.

Rashford, un dossier aussi complexe

Cependant, bien que l’OM ait montré un réel intérêt pour Mathys Tel, ce dernier devrait rester au Bayern. Comme l’explique Tanzi, « Il veut refaire de l’OM un grand club européen. Et à chaque fois qu’on parle à des gens qui ont discuté avec Medhi Benatia, et ils nous disent tous : « Il sait où il veut aller et le projet est clair ». Mais Mathys Tel n’ira pas à l’OM. Il restera au Bayern parce que c’est ce qu’il veut ». Le dossier Tel semble donc clos pour l’instant, et l’OM devra explorer d’autres pistes pour renforcer son attaque cet hiver. Cela parait aussi peu probable pour Marcus Rashford aussi, même si cela peut éventuellement bouger en toute fin de mercato si l’attaquant anglais n’a pas trouvé preneur…