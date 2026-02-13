Info Chrono
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : La mise au point d’Arteta sur Nwaneri suite au départ de De Zerbi
Mercato OM

Mercato OM : La mise au point d’Arteta sur Nwaneri suite au départ de De Zerbi

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le prêt d’Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille a été conclu cet hiver pour permettre au jeune milieu d’Arsenal de gagner du temps de jeu en Ligue 1. L’Arsenal FC avait justifié ce choix en grande partie par la présence de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais, mais l’Italien a été remercié depuis, soulevant des interrogations sur l’avenir du joueur anglais en Provence. 

 

Arteta relativise le départ de De Zerbi

 

 

Lors de sa conférence de presse d’avant-match de FA Cup, l’entraîneur Mikel Arteta a été interrogé sur l’impact du départ de De Zerbi sur la situation de Nwaneri : selon le coach des Gunners, il s’agit d’un facteur hors de son contrôle, lié à la nature même d’un prêt. Ila été interrogé sur ce choix suite aux absences sur blessure de Mikel Merino et de Kai Havertz : «C’est facile à dire. Après avoir pris la décision, qui aurait pu prédire que Mikel allait être absent pendant cinq mois, et Kai ? C’est malheureux, mais au final, nous devons prendre les décisions sur le moment, en comprenant le contexte».

 

Arteta a expliqué qu’une telle évolution pouvait survenir au cours d’un prêt et que les joueurs doivent apprendre à s’adapter à différents entraîneurs au fil de leur carrière. Il a également souligné que le choix de l’OM en tant que club d’accueil ne se limitait pas à l’ancien coach, mais aussi à l’environnement général du club phocéen. «C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler (le départ de RDZ, ndlr). Encore une fois, c’est une décision qui fait partie du jeu lorsqu’on est prêté, et cela fait partie du parcours d’un footballeur. Vous allez donc devoir travailler avec différents entraîneurs, et cela peut arriver à tout moment, vous ne pouvez pas contrôler cela, vous ne pouvez pas l’éviter. Oui, l’une des raisons était certainement Roberto, mais c’était aussi Marseille, et ce que Marseille, en tant que club et environnement, apporte à Ethan. Je pense que cela restera très positif.»

