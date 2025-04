Mercato OM : La nouvelle mise au point de Rabiot !

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Monaco, Adrien Rabiot a clarifié sa position en conférence de presse concernant son avenir au club. L’international français, arrivé cette saison, conditionne sa présence à long terme à une qualification pour la Ligue des champions.

L’ancien milieu de terrain de la Juventus a rappelé que ses ambitions personnelles sont étroitement liées à celles de l’OM. “Jouer la C1 pour rester à l’OM ? J’en ai déjà parlé. Il n’y a aucun problème par rapport à mes propos. Ils connaissent mon envie. Je suis venu avec des objectifs clairs.” Ces objectifs incluent une place dans le top 4 de Ligue 1, indispensable pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Rabiot, désormais l’un des cadres du vestiaire marseillais, insiste également sur l’importance de la cohésion au sein du groupe. Il affirme avoir un rôle à jouer auprès des plus jeunes. “Ceux qui sont là doivent avoir les mêmes objectifs. On est là, avec les plus anciens, pour leur faire prendre conscience que c’est important pour le club et ça peut l’être aussi pour eux.” Il ajoute que la jeunesse de l’effectif peut parfois être un frein à cette prise de conscience : “Du fait de leur jeunesse, certains ne voient peut-être pas tout ce que ça représente.”

Alors que la course à l’Europe est toujours ouverte, Rabiot appelle à une mobilisation générale. “On discute beaucoup en privé. Il peut y avoir des hauts et des bas mais il faut tous pousser dans le même sens. Tout le monde doit être mobilisé pour viser le même objectif.”

Ce message intervient à un moment charnière de la saison pour l’OM, encore en lice pour une qualification européenne et engagé dans une fin de saison décisive. Le déplacement à Monaco, concurrent direct, sera un test important dans cette course à la C1, objectif clairement affiché par le club et ses cadres.