OM : Deux retours importants en plus d’Hojbjerg, un absent surprise !

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AS Monaco, prévu ce samedi, l’entraînement ouvert à la presse a permis d’avoir un aperçu de l’état du groupe olympien. Plusieurs éléments clés étaient présents, tandis que d’autres manquaient à l’appel.

Déjà dans le groupe lors de la dernière rencontre face à Toulouse, Pierre-Émile Højbjerg, Amine Harit et Faris Moumbagna ont de nouveau pris part à la séance. Deux retours supplémentaires ont été observés ce vendredi matin : Luiz Felipe et Amine Gouiri ont participé à l’entraînement collectif, laissant entrevoir une potentielle présence dans le groupe pour le match au Stade Louis-II. Le défenseur central Luiz Felipe, arrivé cet hiver, n’avait plus été vu avec le groupe depuis plusieurs semaines. Amine Gouiri, lui aussi en délicatesse ces derniers temps, semble remis et opérationnel pour le déplacement en Principauté.

Gouiri et Felipe présents, pas Bennacer

Du côté des absents, Léonardo Balerdi est touché au genou et ne sera pas du voyage. Une absence confirmée alors que le défenseur argentin était un titulaire régulier ces dernières semaines. Autre forfait notable, celui d’Ismaël Bennacer, victime d’une gastro-entérite. Par précaution, le milieu de terrain algérien a été tenu éloigné du groupe afin d’éviter tout risque de contagion. Une incertitude plane sur sa participation au match de demain.

L’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi devra donc composer sans un à deux éléments importants de son effectif. Le technicien italien n’a pas encore communiqué la liste officielle des convoqués pour la rencontre face à Monaco, mais la séance de ce vendredi donne une indication claire sur les forces disponibles. Ce match sera crucial pour l’OM, en quête de points dans la course aux places européennes. Le retour de plusieurs cadres pourrait offrir un regain de stabilité à une équipe toujours en quête de constance en cette fin de saison.