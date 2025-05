Mercato OM : La piste de cet ailier gauche relancée !

L’OM ne cesse de sonder le marché en quête de joueurs pour améliorer son effectif en vue de la saison prochaine. Avec la Ligue des Champions, le club va devoir se renforcer dans tous les domaines, y compris l’attaque. Et avec la CAN à venir et l’absence d’Amine Gouiri, le club observerait un attaquant français de Sassuolo, ayant fini meilleur buteur de Série B cette saison.

L’été s’annonce chaud du côté de la Canebière où l’OM va avoir (encore) un mercato estival qui devrait être mouvementé. Avec plusieurs joueurs sur le départ et de nombreuses zones de chantier dans l’effectif marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne devraient laisser aucune part d’ombre en vue de ce mercato. Tous les secteurs seront scrutés à la loupe afin d’évaluer les meilleures options en fonction des disponibilités sur le marché.

Et alors que la défense a été ciblée comme le principal chantier des dirigeants marseillais, qui devraient finaliser la venue d’Aymeric Laporte, c’est également en attaque qu’ils vont devoir regarder. La saison prochaine, la CAN aura également lieu entre décembre et janvier, amputant certaines équipes de leurs éléments africains, à l’image de Gouiri. Véritable maestro de l’attaque marseillaise en cette seconde partie de saison, l’Algérien devrait donc manquer quelques matchs.

Armand Laurienté pisté !

Et avec la saison remplie de l’OM à venir, il ne faudra laisser aucune chance au hasard. C’est pour cela que les dirigeants chercheraient à signer un nouvel attaquant durant ce mercato. Et alors que son nom avait déjà été évoqué à plusieurs occasions, Marseille serait bel et bien sur la piste d’Armand Laurienté. L’attaquant pouvant jouer ailier comme buteur et passé par le FC Lorient, pourrait correspondre au type de joueurs recherché par De Zerbi.

Meilleur buteur de Série B cette saison avec son club de Sassuolo, il aura inscrit 18 buts afin de permettre à son équipe de remonter dans l’élite. Âgé de 26 ans et évalué à 13 millions d’euros, le joueur français pourrait donc être une bonne alternative à Luis Henrique qui devrait filer à l’Inter. De quoi relancer des rumeurs datant de l’été dernier, alors que l’OM observait déjà son profil à ce moment-là.