Mercato OM : La piste menant à ce solide milieu de terrain relancée ?

Le nom d’Ismail Yuksek refait surface dans l’actualité du mercato OM. Selon plusieurs médias turcs, le milieu défensif de Fenerbahçe aurait pris la décision de quitter le club stambouliote cet été, tandis que l’Olympique de Marseille et Lyon suivraient attentivement sa situation. Un dossier qui s’annonce néanmoins complexe sur le plan financier pour les deux clubs français.

L’OM et Lyon positionnés sur Ismail Yuksek

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Dans un contexte économique toujours surveillé de près, l’OM continue d’être associé à plusieurs profils en vue du prochain mercato estival. Cette fois, c’est Ismail Yuksek qui revient au centre des discussions. D’après plusieurs sources turques, dont Ajansspor, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais auraient manifesté leur intérêt pour le milieu défensif de Fenerbahçe.

Âgé de 27 ans, l’international turc compte déjà 31 sélections avec la Turquie. Joueur important du club stambouliote depuis son arrivée en février 2021, il totalise 156 matchs sous les couleurs de Fenerbahçe, dont 46 disputés cette saison. Sa volonté de quitter le club cet été aurait provoqué une forte réaction chez les supporters, alors que la période électorale interne traverse actuellement le club turc.

Le dossier ne concerne toutefois pas uniquement la Ligue 1. Toujours selon les médias turcs, Stuttgart et Brighton suivraient également le joueur de près.

Un profil coûteux pour un OM sous contrainte budgétaire

Le profil d’Ismail Yuksek correspond à un secteur que l’OM cherche régulièrement à renforcer : celui du milieu récupérateur capable d’apporter de l’impact physique et du volume de jeu. Mais la faisabilité financière du dossier reste incertaine.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Fenerbahçe, le joueur disposerait toutefois d’une position favorable pour pousser vers un départ, malgré encore deux années restantes sur son engagement. Sa situation sportive aurait évolué ces derniers mois avec une concurrence accrue dans l’entrejeu, notamment après les arrivées évoquées de N’Golo Kanté et Mattéo Guendouzi, ce qui aurait réduit son temps de jeu et renforcé son envie de partir afin de retrouver un rôle plus important.

Selon l’estimation de Transfermarkt, la valeur marchande du milieu turc atteindrait environ 15 millions d’euros. Une somme conséquente pour un mercato OM annoncé sous le signe de la rigueur budgétaire, alors que le club marseillais devra composer avec ses équilibres financiers tout en cherchant à rester compétitif en Ligue 1 et sur la scène européenne.