Mercato OM : Grégory Lorenzi fait déjà un premier choix fort ?

Arrivé dans un contexte tendu, Habib Beye n’a pas réussi à redresser l’Olympique de Marseille. À deux jours du dernier match de la saison contre Rennes, les signaux convergent vers un départ du technicien franco-sénégalais malgré une année restante sur son contrat.

Une expérience marseillaise qui tourne court pour Habib Beye

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Selon les informations publiées ce vendredi par La Provence, l’avenir d’Habib Beye à l’OM semble désormais très compromis. Arrivé sur le banc olympien pour tenter de relancer une équipe en difficulté, l’ancien capitaine marseillais n’a pas obtenu les résultats espérés. Le quotidien provençal évoque un départ probable après la réception de Rennes, qui clôturera la saison de Ligue 1.

Le bilan du technicien reste insuffisant pour convaincre les décideurs olympiens. En 12 rencontres toutes compétitions confondues, Habib Beye affiche 5 victoires, 1 match nul, 5 défaites et une élimination en Coupe de France. Au-delà des résultats, c’est également le contenu proposé par l’OM qui a nourri les critiques ces dernières semaines, avec un jeu jugé en nette régression.

Le départ des adjoints Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard, Yann Cavezza et Randy Fondelot serait également envisagé dans le cadre d’une réorganisation du staff technique marseillais.

Lorenzi peu convaincu, Beye reste focalisé sur Rennes

Toujours selon La Provence, Grégory Lorenzi, annoncé comme le probable futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille, ne serait « pas un très grand fan » de l’actuel entraîneur olympien. Un élément qui réduit encore davantage les chances d’un maintien sur le banc phocéen la saison prochaine.

Présent en conférence de presse vendredi, Habib Beye a refusé de s’étendre sur sa situation personnelle avant le dernier rendez-vous de la saison. “Mon avenir n’a aucune importance. Mon avenir, c’est le match de dimanche, les deux entraînements avec mes joueurs pour être au top dimanche. Ce qui est prioritaire aujourd’hui c’est que l’OM et que les joueurs fassent un grand match. Vous verrez, le stade sera là pour voir des joueurs qui font un grand match. Il y a une histoire de la Coupe d’Europe ici à Marseille. J’ai eu la chance en tant que joueur de jouer une finale de Ligue Europa. La qualification, c’est tout ce qui est important à mes yeux et ceux des joueurs. Ensuite, on aura le temps de parler de ma situation. Elle n’est pas importante aujourd’hui.”

Avant de penser à l’avenir de son entraîneur, l’OM devra désormais sécuriser son objectif européen lors de cette ultime journée face à Rennes.