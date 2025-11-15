Mercato OM : La porte s’ouvre pour ce défenseur de Bundesliga ?

L’Olympique de Marseille pourrait revenir à la charge pour Sacha Boey, un dossier qui a animé une partie du dernier mercato estival. À 25 ans, le latéral droit du Bayern Munich avait été l’une des pistes au poste de latéral droit. Un accord pour un prêt payant d’environ 2 millions d’euros avait même été évoqué, finalement, l’opération n’avait pas abouti en raison de l’opposition de Vincent Kompany.

L’entraîneur bavarois avait alors indiqué qu’il comptait sur Boey pour la saison, fermant la porte à tout départ.

Pourtant, la réalité sportive a rapidement contredit ces déclarations. Depuis le début de l’exercice, l’ancien joueur de Rennes n’a été titularisé qu’à cinq reprises en Bundesliga, un temps de jeu très limité. Il a vu Konrad Laimer, international autrichien, lui passer devant dans la hiérarchie. Une situation loin d’être simple à gérer pour un joueur arrivé en Allemagne avec l’ambition de s’imposer dans un club de tout premier plan.

Une opportunité à saisir pour l’OM ?

Selon les informations du média allemand Bild, le Bayern Munich serait désormais ouvert à un départ de Sacha Boey lors du mercato d’hiver. Un retournement de situation notable, alors que le club champion d’Allemagne avait fermement rejeté l’idée d’un départ quelques mois plus tôt.

Cette évolution intervient dans un contexte où Boey cherche davantage de temps de jeu et où le Bayern doit ajuster son effectif.

Pour l’OM, cette ouverture pourrait représenter une véritable opportunité. Le club marseillais, qui n’a pas abandonné l’idée de renforcer le couloir droit, pourrait être tenté de relancer un dossier jugé trop compliqué l’été dernier. Le profil de Boey, jeune, dynamique, habitué aux exigences du haut niveau, reste particulièrement apprécié au sein de la direction sportive.

Reste à savoir sous quelles conditions le Bayern accepterait de se séparer de son joueur. Un prêt ? Un transfert sec ? Pour l’heure, aucune information fiable ne précise les modalités envisageables. Mais une chose est certaine : si le Bayern Munich ouvre enfin la porte, l’Olympique de Marseille pourrait bien se retrouver face à une occasion à ne pas laisser passer.