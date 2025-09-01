Mercato OM : La précision de Romain Molina dans le deal Rabiot !

L’avenir d’Adrien Rabiot est désormais scellé : le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille va rejoindre le Milan AC pour un transfert fixé à 10 millions d’euros. Une information confirmée dans la foulée par Fabrice Hawkins de RMC.

Si l’opération paraît simple sur le papier, elle cache en réalité des subtilités contractuelles qui impactent directement les finances de l’OM.

Rabiot prendra un pourcentage de ce montant

Pour Rabiot, l’OM ne touchera pas l’intégralité de la somme puisque un gros pourcentage de la vente sera reversée au joueur ; cela avait été négocié lors de son arrivée Notons que le joueur et sa mère ne voulaient que d’un club jouant la Ligue des Champions mais vu le manque… — Romain Molina (@Romain_Molina) August 31, 2025



Comme l’a expliqué Romain Molina, « Pour Rabiot, l’OM ne touchera pas l’intégralité de la somme puisqu’un gros pourcentage de la vente sera reversée au joueur ; cela avait été négocié lors de son arrivée. Notons que le joueur et sa mère ne voulaient que d’un club jouant la Ligue des Champions mais vu le manque d’offre, ce sera Milan sans Coupe d’Europe cette saison. »

De son côté, Fabrice Hawkins a confirmé cette clause inhabituelle : « Adrien Rabiot va signer au Milan AC pour 10M€. Le prix correspond au gentlemen’s agreement entre le milieu de terrain et l’OM. L’international français va toucher une partie de la somme. »

Concrètement, l’OM ne percevra donc pas la totalité du transfert et devra partager la manne avec son joueur. Une situation qui limite l’impact économique de cette opération pour les finances olympiennes, alors même que le club cherche à équilibrer ses comptes en cette fin de mercato.

Un départ qui interroge

Le choix de rejoindre le Milan AC, pourtant privé de Coupe d’Europe cette saison, illustre le manque d’offres venues de clubs engagés en Ligue des Champions. Rabiot, qui avait fait de cette compétition une priorité, a dû revoir ses ambitions face à un marché moins dynamique que prévu.

Pour l’OM, ce transfert représente à la fois une rentrée d’argent et une perte sportive, même si le bénéfice économique réel reste limité. Ce fameux après match à Rennes aura grandement déstabilisé le vestiaire marseillais…