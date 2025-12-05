Mercato OM : La presse italienne pessimiste concernant Pavard !

Arrivé dans les toutes dernières heures du mercato estival, Benjamin Pavard vit une première partie de saison contrastée avec l’OM. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat non obligatoire, le défenseur français a déjà disputé 16 matches sous les couleurs marseillaises. Un total conséquent au regard des trois mois passés, rythmés par plusieurs trêves internationales, mais qui reste finalement limité lorsqu’il s’agit de s’adapter pleinement aux exigences de Roberto De Zerbi et au contexte singulier du football à Marseille.

Pourtant, en Italie, certains médias ne cachent pas leur scepticisme. Selon TMW, les dirigeants olympiens seraient refroidis par les erreurs commises par Pavard en début de saison. Le média transalpin estime que l’OM ne devrait pas lever l’option d’achat évaluée à 15 millions d’euros. Une analyse qui interpelle, alors que la saison est encore longue et que le joueur semble progressivement prendre ses repères dans le système marseillais.

La presse italienne pense que Pavard ne restera pas… aucune décision à Marseille !

Du côté marseillais, aucune indication concrète ne va dans le sens d’un choix définitif. L’avenir de Pavard à l’OM dépendra de nombreux facteurs, à commencer par les performances collectives et la capacité du club à décrocher une qualification en Ligue des champions lors de l’exercice 2025-2026. Dans un marché devenu particulièrement volatile, se prononcer aussi tôt sur un dossier aussi structurant paraît hasardeux.

L’OM a souvent montré qu’il savait patienter avant de trancher pour ses joueurs prêtés, surtout lorsqu’ils disposent d’un potentiel important et d’une marge d’adaptation à considérer. À ce stade, rien n’indique que Pavard soit déjà écarté des plans futurs du club, pas plus qu’un transfert définitif ne semble assuré.

En attendant, le défenseur français devra surtout enchaîner les prestations solides pour faire évoluer la perception extérieure et convaincre l’état-major marseillais de miser durablement sur lui. Espérons que le joueur ne se projette pas autant que certains médias italiens et qu’il se concentre sur l’essentiel : s’imposer sportivement et retrouver une dynamique positive avec l’Olympique de Marseille.

