Le message fort de De Zerbi ! Murillo de retour, gros doute pour Hojbjerg et les gros objectifs du coach… les 3 infos OM du 4 décembre 2025

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 4 décembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

De Zerbi veut rester longtemps à l’OM !

À la veille d’un déplacement toujours délicat sur la pelouse du LOSC, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier son avenir en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM, régulièrement au cœur des débats depuis son arrivée à Marseille, a livré un message clair : il veut s’inscrire dans la durée. Une prise de parole qui intervient dans un contexte où les performances marseillaises sont scrutées avec attention et où chaque déclaration du coach italien est examinée à la loupe.

Le technicien phocéen s’est montré direct, rappelant qu’il se sent pleinement impliqué dans le projet marseillais et déterminé à continuer son travail malgré les critiques. Interrogé sur son futur et sur la patience du club, De Zerbi a réitéré son envie de bâtir dans le temps.

De Zerbi veut s'inscrire dans la durée

Avec une franchise habituelle, le coach a livré un message fort : “Je me vois toujours à long terme ici. J’aimerais dépasser les trois ans et être l’un des entraîneurs les plus importants ici. Je me sens bien même dans les critiques, le brouhaha. Je ne me vexe pas, beaucoup de critiques sont faites de mauvaise foi. J’aimerais rester ici longtemps si tout le monde est content. C’est un privilège de travailler ici.”

J'aimerais dépasser les trois ans et être l'un des entraîneurs les plus importants ici

Ces mots témoignent de la volonté du technicien de stabiliser un club souvent secoué par les changements rapides sur le banc. Sa référence au brouhaha et aux critiques illustre son approche : rester concentré sur le terrain et sur le développement d’une équipe encore en construction. Il insiste sur le privilège que représente, selon lui, le fait d’entraîner l’OM, un élément fort pour un club qui cherche à retrouver une dynamique positive.

En réaffirmant ainsi son engagement, De Zerbi envoie un signal clair en interne comme en externe : il n’est pas dans une logique de court terme. À l’approche du match à Lille, cette prise de position peut aussi consolider le groupe, dans un moment où la stabilité est essentielle.

Reste désormais à l’OM de confirmer sur le terrain pour accompagner cette volonté de continuité affichée par son coach.

Murillo de retour, Hojbjerg incertain !

À la veille du déplacement à Lille (LOSC vs OM), l’effectif de l’Olympique de Marseille reste touché par plusieurs absences importantes. Roberto De Zerbi devra composer avec une liste de forfaits bien connue, tout en accueillant un retour notable dans le groupe. Murillo de retour dans le groupe pour le déplacement à Lille, demain. Confirmation de R. De Zerbi. Højbjerg très incertain car malade (grippe). Gouiri Traoré Médina toujours absents. La préparation du match est donc marquée par une incertitude supplémentaire au milieu de terrain.

Situation médicale et liste des absents

Pour ce match LOSC vs OM comptant pour la Ligue 1 2025-2026, plusieurs cadres de l’équipe restent indisponibles :

Amine Gouiri est toujours forfait en raison de sa blessure à l’épaule, qui nécessite une opération et une longue période de rééducation. Il est absent depuis plusieurs semaines et sera encore éloigné des terrains au moins jusqu’en janvier après son opération en octobre.

est toujours forfait en raison de sa blessure à l’épaule, qui nécessite une opération et une longue période de rééducation. Il est absent depuis plusieurs semaines et sera encore éloigné des terrains au moins jusqu’en janvier après son opération en octobre. Facundo Medina , touché à la cheville, n’est pas encore rétabli et ne figure pas dans le groupe.

, touché à la cheville, n’est pas encore rétabli et ne figure pas dans le groupe. Hamed Junior Traoré est encore absent, souffrant d’un problème musculaire (cuisse).

Cette accumulation de blessures pèse sur les options tactiques du coach italien, qui doit déjà gérer une rotation importante de son effectif cette saison.

Retour dans le groupe et incertitudes

Bonne nouvelle pour l’OM : Amir Murillo revient dans le groupe pour ce déplacement. Roberto De Zerbi a confirmé que le latéral droit était de nouveau disponible après une période d’absence, ce qui offre une solution défensive supplémentaire pour les Dogues.

En revanche, Pierre-Emile Højbjerg est très incertain. Le milieu de terrain est touché par la grippe, ce qui pourrait l’écarter du groupe au dernier moment. Cette incertitude pèse surtout au cœur du jeu marseillais, où la régularité de l’ancien international danois est cruciale.

Conclusion

À la veille de ce LOSC vs OM, l’Olympique de Marseille se présente avec un effectif amoindri mais partiellement renforcé par le retour de Murillo. La gestion des absences et l’intégration des joueurs disponibles seront essentielles pour espérer ramener un résultat du Nord et maintenir la pression sur le haut du classement de Ligue 1.

Tout jouer y compris la Ligue des Champions !

À l’heure d’aborder un déplacement important sur la pelouse du LOSC, Roberto De Zerbi a livré une conférence de presse dense, marquée par une double thématique : l’ambition sportive et la gestion de son effectif. Le coach de l’OM a détaillé sa vision des prochains mois, rappelant l’importance du calendrier démentiel qui attend les Marseillais et assumant pleinement ses décisions, parfois critiquées.

Avec lucidité, l’entraîneur olympien a décrit une feuille de route claire : préparer l’équipe bien avant le mois de janvier, période qu’il juge déjà cruciale pour la suite de la saison.

Un mois de janvier clé et une gestion assumée de l’effectif

Face aux journalistes, De Zerbi a d’abord réaffirmé les ambitions marseillaises : “Je voudrais arriver en mai et lutter pour toutes les compétitions. J’aimerais qu’on poursuive notre chemin en Ligue des champions, j’essaie d’aller jusqu’au bout. Pourquoi on pourrait pas avoir cette ambition d’y arriver ?”

Le coach italien a ensuite insisté sur l’importance de l’organisation en amont : “Janvier sera un mois déterminant parce qu’on affrontera le PSG et Lens en championnat, on aura le Trophée des champions au Koweït, deux matchs de Ligue des champions déterminants et un match de Coupe de France si on remporte le premier match. Pour y arriver, il ne faut pas ‘allumer la lumière’ en janvier, il faut y penser avant, gérer l’effectif sans causer trop de dommages.”

J'aimerais qu'on poursuive notre chemin en Ligue des champions, j'essaie d'aller jusqu'au bout

Pour appuyer son propos, De Zerbi a rappelé plusieurs choix forts récemment effectués : “À Metz, Vaz était titulaire et on a gagné 3-0, Gouiri et Aubameyang étaient sur le banc. Contre Auxerre, je n’avais pas aligné Paixao et Greenwood ensemble. Mason Greenwood était-il bien physiquement contre Toulouse en première mi-temps ? Ce n’était pas le Mason Greenwood habituel, peut-être qu’on aurait eu besoin de lui donner un peu de repos.”

Le technicien marseillais a également répondu avec fermeté aux critiques concernant l’utilisation de Bakola : “J’essaie de garder tous les joueurs concernés et de faire les meilleurs choix avant les matchs. Quelqu’un m’a critiqué pour Bakola en disant que je l’ai fait jouer seulement pour faire un coup de génie. Les gens qui disent ça sont soit de mauvaise foi ou doivent changer de métier.”

Revendiquant son expérience dans l’accompagnement des jeunes, il a poursuivi : “Avec Bakola, j’ai pris un risque pensé, mesuré parce qu’il est fort. Au niveau de la gestion des jeunes, je pense en savoir un peu plus que vous parce que j’ai lancé beaucoup de jeunes joueurs. Je sais comme les gérer, les pousser un peu plus, leur laisser plus d’espace ou moins. Mais je peux commettre des erreurs, je ne suis pas infaillible.”

À la veille du choc face à Lille, l’OM montre un entraîneur déterminé, sûr de sa ligne directrice et concentré sur une saison qu’il souhaite pleine jusqu’au mois de mai.