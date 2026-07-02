Mercato OM : la Roma temporise, Marseille ne va pas brader Mason Greenwood !

Le feuilleton autour de Mason Greenwood continue d’animer le mercato de l’OM. Alors que l’intérêt de la Roma semble connaître un coup d’arrêt, un nouvel acteur pourrait entrer dans la course avec l’Atlético de Madrid, tandis que l’OM ne compte pas céder son meilleur buteur à n’importe quel prix.

La Roma ralentit, l’OM reste ferme sur Mason Greenwood

Le dossier Mason Greenwood connaît un nouveau rebondissement. Selon les informations de L’Équipe, l’Atlético de Madrid pourrait se positionner sur l’attaquant de l’OM, auteur d’une saison remarquée sous les couleurs marseillaises. Une piste qui intervient alors que le dossier menant à la Roma semble perdre en intensité.

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Le journaliste italien Alfredo Pedullà a fait le point sur l’évolution des discussions. Selon lui, le club de la capitale italienne n’a pas abandonné l’idée de recruter l’attaquant anglais, mais le dossier est actuellement en attente.

Il explique : « Mason Greenwood et la Roma : une histoire qui a débuté le 23 mai, lorsque nous vous annoncions qu’il figurait parmi les rêves de Gian Piero Gasperini. Depuis, les contacts se sont poursuivis ; son nom n’est pas écarté, son profil est très recherché et les discussions avec son entourage se sont poursuivies. Mais pour l’instant, la Roma a décidé de ne pas donner suite à cette option, même si son nom (parmi d’autres) reste sur une liste restreinte. Si la situation évolue, nous en reparlerons. Précisons qu’aucune réunion n’a eu lieu avec le père de Greenwood, ni même aujourd’hui à Trigoria. Rien de concret pour le moment ; nous verrons bien. La Roma étudie la meilleure stratégie après avoir fait le point le 30 juin (hier), sans pour autant sacrifier aucun de ses joueurs clés. »

Plusieurs clubs suivent le dossier, aucune offre acceptée par l’OM

De son côté, le journaliste Yağız Sabuncuoğlu affirme que l’OM n’a toujours donné son accord à aucune proposition concernant Mason Greenwood. Sur son compte X, il indique : « Marseille n’a dit ‘oui’ à aucune offre de club intéressé par Mason Greenwood à ce jour. L’agent de Greenwood est en discussions avec un club supplémentaire en Europe et un en Arabie Saoudite, en plus de la Roma ! »

Ces informations confirment que le dossier reste ouvert, sans avancée décisive à ce stade. Malgré l’intérêt de plusieurs formations européennes et d’un club saoudien, l’OM conserve une position ferme. Le club marseillais ne souhaite pas brader son meilleur buteur et entend défendre ses intérêts dans ce mercato estival.

L’éventuelle entrée de l’Atlético de Madrid, révélée par L’Équipe, pourrait toutefois rebattre les cartes si le club espagnol décide de passer à l’action. À ce stade, aucune offre n’a été acceptée par l’OM, et les discussions évoquées autour de Mason Greenwood demeurent à un stade préliminaire selon les différentes sources disponibles.