Mercato OM : la Roma veut faire baisser le prix de Greenwood, des montants très différents évoqués !

L’avenir de Mason Greenwood alimente déjà les discussions du mercato estival. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma suit de près l’attaquant de l’Olympique de Marseille, mais le dossier s’annonce particulièrement complexe sur le plan financier. Le club italien devrait en effet composer avec plusieurs contraintes économiques avant d’envisager une offensive concrète.

La Roma confrontée à une équation financière délicate

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D’après les informations publiées par La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma apprécie le profil de Mason Greenwood et étudie la possibilité d’un transfert lors du prochain mercato. Toutefois, le quotidien italien souligne que la situation financière du club romain limite considérablement sa marge de manœuvre.

Malgré sa qualification pour la prochaine Ligue Europa, la Roma doit encore générer environ 60 millions d’euros de ventes de joueurs avant le 30 juin afin de respecter les engagements pris auprès de l’UEFA. Dans ce contexte, un investissement majeur apparaît difficile à concrétiser à court terme.

Toujours selon La Gazzetta dello Sport, l’objectif de la Roma serait de tenter de faire baisser les exigences de l’OM. Le média italien indique que les dirigeants marseillais valoriseraient actuellement Mason Greenwood autour de 50 millions d’euros, avec l’idée de négocier éventuellement un transfert à 40 millions d’euros plus des bonus.

Des estimations très différentes autour de la valeur de Greenwood

Le montant réclamé par l’Olympique de Marseille fait toutefois l’objet d’évaluations divergentes selon les sources. La Gazzetta dello Sport évoque donc une base de 50 millions d’euros.

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano a récemment avancé un montant de 55 millions d’euros. En Italie, Radio Manà Sport affirme quant à elle que l’OM réclamerait jusqu’à 70 millions d’euros pour envisager un départ de son attaquant.

L’écart est encore plus important selon le journaliste Ekrem Konur, qui estime que les dirigeants marseillais demanderaient entre 70 et 84 millions d’euros. Enfin, RMC Sport rapporte que l’Olympique de Marseille « ne veut pas le vendre à moins de 60 ou 70 millions d’euros ».

Ces différences illustrent surtout la forte valorisation de Mason Greenwood après sa saison sous les couleurs de l’OM. Alors que plusieurs clubs européens surveillent sa situation, aucune position officielle du club marseillais n’a été rendue publique concernant un éventuel prix de vente. À ce stade, on voit pas comment la Roma pourrait répondre aux exigences de l’OM !