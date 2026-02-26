Mercato OM : la rumeur Jonathan David refait surface !

Parti de Ligue 1 l’été dernier, Jonathan David reste un dossier brûlant pour l’Olympique de Marseille. Après un passage compliqué à la Juventus FC, l’attaquant canadien pourrait changer d’air. L’OM aura-t-il une seconde chance ?

L’ombre de Jonathan David plane toujours sur la Ligue 1. Ancien buteur du LOSC Lille, le Canadien a quitté le championnat français l’été dernier pour rejoindre la Juventus. Un choix ambitieux, peut-être trop. Auteur de 7 buts toutes compétitions confondues, il peine à s’imposer chez les Bianconeri, où la concurrence est féroce. Résultat : après seulement une saison à Turin, un départ est déjà évoqué pour le prochain mercato estival.

Un transfert estimé entre 35 et 40 millions d’euros

Selon le média italien Blasting News, l’OM ferait partie des clubs attentifs à sa situation. Malgré les refus essuyés par le passé, la direction marseillaise garderait un œil sur le dossier. La Juventus serait prête à ouvrir la porte, mais le prix fixé – entre 35 et 40 millions d’euros – complique sérieusement l’opération.

Dans un contexte économique incertain, un tel investissement représenterait un pari majeur pour Marseille. D’autant qu’un plan d’austérité pourrait être enclenché après le départ de Pablo Longoria.

En alternative, l’OM suivrait également Lois Openda, lui aussi en difficulté à Turin et potentiellement plus accessible financièrement. Le mercato estival s’annonce stratégique sur la Canebière.