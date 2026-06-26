Mercato OM : La somme demandée par Marseille pour lâcher Aubameyang !

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L’OM doit vendre mais aucun joueur n’est encore parti. Annoncé sur le départ à un an de la fin de son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter l’OM cet été. Le club olympien, en quête de liquidités, veut en récupérer sur le transfert de son attaquant. Même si elle est minime.

La direction de l’Olympique de Marseille s’active à quelques jours de sa nouvelle audition devant la DNCG. Après un premier échange manqué, l’instance a laissé cinq jours à l’OM pour apporter des éléments complémentaires et des projections cohérentes mais aussi, peut-être réalisées quelques ventes.

Des joueurs de l’OM convoités mais aucune vente

Depuis plusieurs semaines, il est annoncé que le club phocéen devait vendre pour cinquante à soixante millions avant la première audition devant la DNCG. Pourtant, la direction olympienne n’a toujours pas vendu le moindre joueur.

La direction mise notamment sur sa meilleure valeur marchande, Mason Greenwood, pour obtenir une somme aux alentours des 55 millions d’euros. Mais le dossier traîne et l’attaquant anglais est toujours à Marseille.

Quelques autres joueurs seraient convoités comme Hojbjerg (Atalanta Bergame), Hamed Junior Traoré (Genoa) ou encore Angel Gomes (Hull City et Coventry) sans pour autant que d’offres concrètes ne parviennent au club. L’OM s’attend donc à vendre en cas de belles offres. La Provence indiquait notamment que tout le monde à l’Olympique de Marseille pourrait partir.

Aubameyang vers un départ à moindre coût

Cela concerne donc aussi les cadres et notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Revenu l’été dernier, l’attaquant gabonais de 37 ans sort d’une saison correcte sur le plan statistique (14 buts en 41 matchs) mais plus compliquée sur le plan physique.

Mais ce ne sont pas ces considérations qui conduisent l’OM à le pousser vers la sortie. Le club aimerait récupérer un peu d’argent pour renflouer les caisses comme l’indique La Provence. Le Gabonais disposerait de plusieurs prétendants qui pourraient obtenir le joueur pour un très faible montant.

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De nombreux clubs intéressés par Aubameyang

Selon La Provence, l’Olympique de Marseille n’attendrait qu’1.5 millions d’euros pour céder Aubameyang. Un montant qui a refroidi quelques prétendants mais aussi renforcé l’intérêt de plusieurs autres. Le média marseillais affirme qu’Aubameyang serait suivi par des clubs turcs, notamment Fenerbahçe, Besiktas, Trabzonspor ou encore Comu, tout juste promu en Süper Lig.

Des équipes italiennes, espagnoles ou issues de pays plus exotiques seraient aussi sur les rangs. La Provence indique que le Los Angeles FC, déjà intéressé par le passé, n’aurait pas abandonné l’idée d’engager “PEA”.

Les options sont donc multiples pour Aubameyang qui devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été pour un montant minime. Une décision cruelle mais qui s’impose au vu des finances marseillaises.

Clarence Maillefaud